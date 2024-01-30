Киевляне могут купить билеты на электричку на 50% дешевле: как это сделать
Как купить билет со скидкой (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Жители и гости Киева могут приобрести билеты на кольцевую электричку за полцены. Акция будет действовать еще два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале приложения "Київ Цифровий".
Как получить скидку
Чтобы воспользоваться 50% скидкой на оплату проезда в электричке нужно:
- открыть приложение "Київ Цифровий"
- купить разовый QR-билет в разделе "Кольцевая Электричка"
- выбрать оплату картой Visa
- или оплатить поездку картой Visa через валидатор
Акция будет действовать еще два месяца при покупке разового билета картой Visa.
Кольцевая электричка изменяет названия станций
Напомним, что 18 января депутаты Киевсовета проголосовали за переименование названий остановок электрички. Теперь названия будут такими:
- "Северная платформа ст. Киев-Пассажирский" на "Вокзальная"
- "Рубежовский" на "Берестейский"
- "Вышгородская" на "Приорка"
- "Зенит" на "Куреневке"
- "Троещина-2" на "Радужный"
- "Троещина" на "Воскресенка"
- "Киев-Днепровский" на "Никольская Слободка"
- "Киевская-Русановка" на "Русановке"
- "Левый Берег" на "Березняки"
- Железнодорожный внеклассный мост на Рыболовный
Раньше мы рассказывали, когда могут открыть станцию метро в Киеве.
Мы также сообщали о том, что в Чернигове начнут выдавать карты для бесплатного проезда.