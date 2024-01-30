Киевляне могут купить билеты на электричку на 50% дешевле: как это сделать

Как купить билет со скидкой (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Жители и гости Киева могут приобрести билеты на кольцевую электричку за полцены. Акция будет действовать еще два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале приложения "Київ Цифровий".