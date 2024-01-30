Кияни можуть купити квитки на електричку на 50% дешевше: як це зробити

Як купити квиток зі знижкою (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Мешканці та гості Києва можуть придбати квитки на кільцеву електричку за пів ціни. Акція діятиме ще два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі застосунку "Київ Цифровий".