Киевлянам выплатят материальную помощь: кто и как может получить деньги

Основное об инициативе

Недавно заместитель главы КГГА Марина Хонда сообщила о подписании распоряжения Киевского городского главы №88 о предоставлении в 2024 году одноразовой материальной помощи некоторым многодетным семьям столицы.

Речь идет о городской целевой программе "Турбота. Назустріч киянам", в рамках которой людям выплатят 80 миллионов гривен.

Кому выплатят единовременную помощь

Единовременная материальная помощь направлена на поддержку многодетных семей, воспитывающих троих и более детей.

Для этого они должны состоять на учете в органах социальной защиты населения города Киева. Здесь речь идет также и о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Каждый ребенок, на которого назначена помощь согласно постановлению Кабмина №250 от 13 марта 2019 года, имеет право получить 7500 грн.

Как получить деньги

"Всего такую материальную помощь в 2024 году по городской целевой программе "Турбота. Назустріч киянам" получат 7500 многодетных семей, в том числе внутренне перемещенные лица, состоящие на учете ВПЛ и фактически проживающие в столице", - подчеркнула Хонда.

По ее словам, данная помощь станет дополнительной поддержкой для родителей многодетных семей.

Уточняется, что материальная помощь будет выплачена на счет держателям многофункциональной электронной карты "Муніципальна картка "Картка киянина".