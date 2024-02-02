Киевлянам выплатят материальную помощь: кто и как может получить деньги

Киев выплатит 80 миллионов гривен единовременной материальной помощи людям, которые в этом нуждаются. Однако получить деньги смогут не все.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал КГГА рассказывает, что известно об этой инициативе - кто и как может получить деньги.
Недавно заместитель главы КГГА Марина Хонда сообщила о подписании распоряжения Киевского городского главы №88 о предоставлении в 2024 году одноразовой материальной помощи некоторым многодетным семьям столицы.
Речь идет о городской целевой программе "Турбота. Назустріч киянам", в рамках которой людям выплатят 80 миллионов гривен.
Единовременная материальная помощь направлена на поддержку многодетных семей, воспитывающих троих и более детей.
Для этого они должны состоять на учете в органах социальной защиты населения города Киева. Здесь речь идет также и о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Каждый ребенок, на которого назначена помощь согласно постановлению Кабмина №250 от 13 марта 2019 года, имеет право получить 7500 грн.
"Всего такую материальную помощь в 2024 году по городской целевой программе "Турбота. Назустріч киянам" получат 7500 многодетных семей, в том числе внутренне перемещенные лица, состоящие на учете ВПЛ и фактически проживающие в столице", - подчеркнула Хонда.
По ее словам, данная помощь станет дополнительной поддержкой для родителей многодетных семей.
Уточняется, что материальная помощь будет выплачена на счет держателям многофункциональной электронной карты "Муніципальна картка "Картка киянина".
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