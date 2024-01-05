Киевлян просят не купаться в водоемах на Крещение: в чем причина
Крещение в Украине отмечается 6 января. В этот день верующие обычно погружаются в проруби, но в этом году жителей Киева просят этого не делать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на КП "Плес".
Почему киевлян просят не купаться 6 января в водоемах
Причина - это меры безопасности. В условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве.
"Упорно призываем в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", - сказано в сообщении.
Также согласно обязательствам по обеспечению безопасности и здоровья граждан, пляжи и водоемы столицы были систематически проверены на соответствие санитарных нормативов и радиационному фону. Зафиксированные показатели отвечают всем требованиям установившейся нормы.
Напомним, что в этот день верующие празднуют совершение Таинства Крещения, которое Иисус Христос совершил в возрасте 30 лет на реке Иордан. Поэтому вода в праздник считается священной, она способна очищать тело и душу от болезней или грехов. А еще украинцы любят купаться в этот день в проруби.
Крещение имеет одну дату во всех христианских конфессиях – 6 января.
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