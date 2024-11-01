Какой возраст ребенка самый невыносимый? Вот, что о детских кризисах говорят психологи

Ужасные 2 года

Кризис 2-3 лет знаком большинству взрослым, даже тем, кто еще не стал родителем. Ребенок устраивает истерики, плачет, требует своего, не слушается, а еще становится совсем неуправляемым. Все, что делает - это сложный экзамен на прочность нервов родителей.

На самом деле ничего удивительного в таком поведении нет, потому что 2-3 летние дети - это жадные исследователи. Они с невероятным интересом изучают мир, пробуют что-то новое, изучают каждый камешек и каждый листочек.

Они становятся самостоятельными и могут сказать, чего хотят. Кризис 3 лет - тяжелое испытание, но не самый невыносимый.

Невыносимые 4 года

В 4 года отвлечь ребенка или остановить его истерику не так уж легко. Дети в таком возрасте знают пределы дозволенного, однако все равно используют все попытки немного их оттянуть. Самостоятельность ребенка растет, а это все чаще приводит к слезам.

С другой стороны, с 4-леткой уже можно говорить более содержательно. Ребенок в таком возрасте уже учится танцевать, петь, рисовать и с ним становится интереснее. Поэтому 4 года - возраст непростой, но не самый плохой.

Мрачные 6 лет

В 6-7 лет ребенок идет в школу и его поведение снова кардинально меняется. Он может расплакаться от любого пустяка: не получилось прочесть, не успел записать, не получается быстро считать. Но в 6 лет ребенок тоже любит обниматься, изучать мир, быть рядом с родителями.

Она может нарисовать настоящий шедевр, сложить с LEGO башню. А еще в этом возрасте дети размышляют о серьезных темах. С ними интересно говорить и вместе исследовать новое. Они уже выдерживают длинную дорогу и с ними интересно путешествовать. И 6 - не самый плохой возраст.

Неконтролируемые подростки

Они бунтуют и не хотят жить по правилам. Друзья становятся важнее родителей. Они влюбляются, занимаются сексом, страдают от безответной любви, от того, что мир несовершенен и они в нем тоже.

На самом деле, если к подростковому возрасту у вас были с ребенком доверительные отношения, то этот период пройдет для вас без особых потрясений. Ребенок будет с вами советоваться, рассказывать о том, как провел время, с таким ребенком уже можно говорить по-взрослому. И потому подростковый возраст - тоже не самый плохой.

Быть родителями - всегда непросто. И каждый возраст ребенка одновременно самый лучший и тяжелый. Какие бы изменения не коснулись вашего ребенка - это ваш ребенок, вы будете любить его в любом возрасте, в любом состоянии.