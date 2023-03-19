Какая туалетная бумага безопасна для здоровья. Есть всего 3 признака

При покупке продуктов питания в магазинах мы выбираем обычно проверенного производителям. А при покупке туалетной бумаги мы часто тянемся к тому товару, что дешевле или же покупаем то, что есть в наличии в торговой точке.
Как правильно выбирать туалетную бумагу, чтобы не нанести вред здоровью своих близких - читайте в материале ниже.
Для большинства потребителей в туалетной бумаге есть всего два отличия - цвет и цена. Серая бумага обычно стоит очень дешево, белоснежная - выглядит лучше и стоит дороже. Но на самом деле отличий у такой бумаги значительно больше.
Туалетная бумага изготовляется из целлюлозы, вторичного или смешанного сырья. Самую дорогую и качественную бумагу делают из целлюлозы. Она растворяется в воде и не загрязняет канализацию. В составе дорогой бумаги нет свинца и хлора, и она значительно мягче.
Однако многие украинцы предпочитают рулоны из вторичного сырья. Они значительно дешевле и бумага более плотная. Тем более, что в Украине есть отечественные проверенные производители, которые изготовляют такую бумагу по санитарным нормам и с добавлением антисептиков.
На полках магазинов есть еще и ароматизированная туалетная бумага. Она самая дорогая, а в составе кислотно-щелочной баланс превышает нормальный уровень PH кожи. А это, по словам ученых, нередко приводит к воспалительным процессам.
И последний вариант - разноцветная туалетная бумага. Она привлекает своим видом, но и с ней стоит быть осторожнее - в составе есть красители, которые могут вызвать аллергию или раздражение.
Кроме всего прочего, туалетную бумагу различают по количеству слоев. Как правило, два слоя - бумага мягче и дешевле. Три слоя и больше - более плотная, крепкая бумага, которая отлично впитывают воду.
Более половины населения Украины пользуется низкосортной серой туалетной бумагой. Постоянное использование такой бумаги может повысить риск возникновения раздражений, воспалений и геморроя.
Для производства этой бумаги используют не переработанную макулатуру, в которой могут быть по данным разных исследований остатки свинца. Металл попадает в бумагу из старых газет, на которых печатали краской с этим элементом.
Еще в такую бумагу часто попадают опилки, которые могут травмировать чувствительные части тела.
Самая лучшая туалетная бумага отличается по материалу - она должна быть изготовлена на 100% из целлюлозы.
Бумага с рисунком обычно хорошая - чем он выпуклее и интереснее, тем лучше. Дело в том, что рисунок на бумаге обычно делают не для красоты, а, чтобы повысить прочность изделия.
Ну и третий, важный признак - качественная туалетная бумага впитывает каплю воды за 5 секунд.
Кроме того, бумага должна быть белая, однотонная, без красителей и ароматизаторов.
Для использования стоит также выбирать рулоны с 3 или 4 слоями.
Кстати, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили в туалетной бумаге опасные соединения.
А еще рассказывали о том, что медики неожиданно высказались об опасности туалетной бумаги.