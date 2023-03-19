Какая туалетная бумага безопасна для здоровья. Есть всего 3 признака

Туалетная бумага и ее особенности

Для большинства потребителей в туалетной бумаге есть всего два отличия - цвет и цена. Серая бумага обычно стоит очень дешево, белоснежная - выглядит лучше и стоит дороже. Но на самом деле отличий у такой бумаги значительно больше.

Туалетная бумага изготовляется из целлюлозы, вторичного или смешанного сырья. Самую дорогую и качественную бумагу делают из целлюлозы. Она растворяется в воде и не загрязняет канализацию. В составе дорогой бумаги нет свинца и хлора, и она значительно мягче.

Однако многие украинцы предпочитают рулоны из вторичного сырья. Они значительно дешевле и бумага более плотная. Тем более, что в Украине есть отечественные проверенные производители, которые изготовляют такую бумагу по санитарным нормам и с добавлением антисептиков.

На полках магазинов есть еще и ароматизированная туалетная бумага. Она самая дорогая, а в составе кислотно-щелочной баланс превышает нормальный уровень PH кожи. А это, по словам ученых, нередко приводит к воспалительным процессам.

И последний вариант - разноцветная туалетная бумага. Она привлекает своим видом, но и с ней стоит быть осторожнее - в составе есть красители, которые могут вызвать аллергию или раздражение.

Кроме всего прочего, туалетную бумагу различают по количеству слоев. Как правило, два слоя - бумага мягче и дешевле. Три слоя и больше - более плотная, крепкая бумага, которая отлично впитывают воду.

Как может навредить некачественная туалетная бумага

Более половины населения Украины пользуется низкосортной серой туалетной бумагой. Постоянное использование такой бумаги может повысить риск возникновения раздражений, воспалений и геморроя.

Для производства этой бумаги используют не переработанную макулатуру, в которой могут быть по данным разных исследований остатки свинца. Металл попадает в бумагу из старых газет, на которых печатали краской с этим элементом.

Еще в такую бумагу часто попадают опилки, которые могут травмировать чувствительные части тела.

Как выглядит качественная туалетная бумага

Самая лучшая туалетная бумага отличается по материалу - она должна быть изготовлена на 100% из целлюлозы.

Бумага с рисунком обычно хорошая - чем он выпуклее и интереснее, тем лучше. Дело в том, что рисунок на бумаге обычно делают не для красоты, а, чтобы повысить прочность изделия.

Ну и третий, важный признак - качественная туалетная бумага впитывает каплю воды за 5 секунд.

Кроме того, бумага должна быть белая, однотонная, без красителей и ароматизаторов.

Для использования стоит также выбирать рулоны с 3 или 4 слоями.