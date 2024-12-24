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Какой телефон Android стал лучшим в 2024 году: результаты впечатляют

Какой Android-смартфон признан лучшим в 2024 году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В 2024 году на рынке Android-смартфонов произошло немало интересных событий, и теперь настало время подвести итоги. После тщательного голосования среди поклонников технологий был выбран лучший телефон Android.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.

После проведения голосования, организованного новостным изданием 9to5Google, был определен явный победитель в категории "Лучший Android-смартфон 2024 года”. 

Ожидаемо, смартфоны из серии Pixel 9 заняли лидирующие позиции, получив звание "Лучшего Android-смартфона 2024 года”. 

Pixel 9 Pro в новом форм-факторе оказался победителем, лишь немного обогнав крупный Pixel 9 Pro XL. Компактный флагман Pixel, первый такого размера со времен Pixel 5, заслужил высокую оценку.  

Серия Pixel 9 в целом получила широкое признание, что неудивительно, учитывая частое внимание к продукции Google. Более половины всех голосов были отданы этим моделям: 

  • Pixel 9 - 6,89 процентов 
  • Pixel 9 Pro - 23,78 процента 
  • Pixel 9 Pro XL - 22,07 процента 
  • Pixel 9 Pro Fold - 2,99 процента 

Линейка Pixel 9 (фото: 9to5Google)

Неожиданным результатом стало активное участие фанатов Sony Xperia, которые обеспечили Xperia 1 VI третье место в рейтинге лучших Android-смартфонов 2024 года с более чем 12 процентов голосов. Основная претензия к Xperia заключается в том, что смартфоны Sony получают недостаточное внимание в маркетинге как до, так и после запуска. 

Этот смартфон - один из немногих Android-устройств, сохранивших 3,5-мм разъем для наушников, расширение памяти microSD и другие функции, которые многие производители отказались использовать много лет назад. 

Это поистине энтузиастский телефон, который заслуживает места среди лучших устройств года за внимание к своей аудитории.  

Этого хватило, чтобы опередить Galaxy S24 Ultra, который также был сильным кандидатом на звание лучшего Android-смартфона 2024 года. Флагман Samsung получил всего 11,53 процентов голосов. 

На пятом месте оказался OnePlus 12 с 4,63 процента голосов. Разрыв довольно значительный, и на вершине оказалось лишь четыре основных претендента.  

Самым низким рейтингом обладал Xiaomi Mix Fold 4. Этот складной смартфон получил всего 0,02 процента, что, впрочем, объяснимо, поскольку он доступен только в Китае.  

  • Google Pixel 9 Pro - 23,78 процента 
  • Google Pixel 9 Pro XL - 22,07 процента 
  • Sony Xperia 1 VI - 12,35 процента 
  • Samsung Galaxy S24 Ultra - 11,53 процента 
  • Google Pixel 9 - 6,88 процента 
  • OnePlus 12 - 4,63 процента 
  • Google Pixel 9 Pro Fold - 3,02 процента 
  • Samsung Galaxy S24 / 24+ - 3,02 процента 
  • Google Pixel 8a - 2,42 процента 
  • Другие - 1,90 процента 
  • Honor Magic V3 - 1,11 процента 
  • Xiaomi 14 Ultra - 1,06 процента 
  • Oppo Find X8 Pro - 0,90 процента 
  • Honor Magic 6 Pro - 0,86 процента 
  • Samsung Galaxy Z Fold 6 - 0,83 процента 
  • OnePlus 12R - 0,79 процента 
  • Nothing 2a - 0,60 процента 
  • Samsung Galaxy A55 - 0,46 процента 
  • Motorola Razr Plus (2024) - 0,44 процента 
  • Nothing 2a Plus - 0,44 процента 
  • Samsung Galaxy S24 FE - 0,42 процента 
  • Samsung Galaxy Z Flip 6 - 0,29 процента 
  • Motorola Razr (2024) - 0,13 процента 
  • Xiaomi Mix Flip - 0,04 процента 
  • Xiaomi Mix Fold 4 - 0,02 процента 

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