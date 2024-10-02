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Как сегодня выглядит звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Брайан Краузе - ему уже за 50

Брайан Краузе (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Главный сердцеед сериала "Все женщины - ведьмы" Брайан Краузе сильно изменился с течением времени.

Хотите узнать, как? Смотрите в материале РБК-Украина (проект Styler).

Актеры "Все женщины - ведьмы" (фото: Кинориум)

В 1998 году стартовал первый сезон сериала "Все женщины - ведьмы", и за 8 лет, что он был в эфире, зрители полюбили его героев, особенно Брайана Краузе, сыгравшего ангела Лео.

Он стал главным крашем шоу, но, к счастью, не оказался заложником одной роли.

В течение всех этих лет Брайан продолжал активно сниматься - его фильмография ежегодно пополняется 3-5 проектами, а иногда и больше! Правда, суперхитов среди этих ролей пока не было.

Брайан Краузе (фото: instagram.com/briankrause21)

С момента выхода "Все женщины - ведьмы" прошло более 20 лет, и, конечно, актер заметно изменился.

Его лицо теперь украшено морщинами, он стал стройнее, но глаза по-прежнему светятся, а улыбка остается такой же очаровательной.

Сейчас Брайану уже за 50, и 1 февраля 2025 года ему исполнится 56.

Брайан Краузе (фото: instagram.com/briankrause21)

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