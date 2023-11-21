Какой семейный лук выбрали Зеленские в день памяти о погибших в годовщину Революции свободы

Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших в День революции достоинства и свободы

Эта дата в истории Украины очень выдающаяся, ведь это день, когда вспоминают имена всех, кто до самого последнего дыхания смело стоял на Майдане и отстаивал реформы в государстве и права на будущее.

Революция достоинства и свободы, конечно, не страшнее войны, но и она повлекла за собой много жертв.

Однако каждый год эта дата отмечается и президент чтит память погибших. А также благодарит тех, кто остался жив и достиг перемен.

"Есть страны, которым не приходилось воевать за свободу. Есть люди, чье достоинство никогда не испытывало притеснений. Но только те, кто отвоевывал свободу и достоинство, знают им настоящую цену и никогда уже не отдадут. Мы не отдадим", - пишет Елена в своем посте.

Супруги Зеленских чтят память погибших в День Революции достоинства (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)

Какие образы избрали Елена и Владимир в День революции достоинства

В этом году Владимир, как и обычно, вышел на публику вместе со своей женой. И удивительно, он был частично одет не в камуфляж.

Для этого важного события, президент выбрал куртку, у которой не совсем понятный цвет, но это и не серый, и не хаки. Свои любимые брюки с большими карманами по бокам, а также коричневые ботинки.

А вот если присмотреться, то можно увидеть, что под курткой - мужчина одет в темный свитшот.

Тем временем Елена выглядит элегантно и изысканно, поскольку ее образ полностью состоит из вещей черного цвета. Женщина выбрала длинное пальто, которое украсила брошью в виде карты Украины.

Под низ она надела черный гольф, классические широкие брюки и дополнила образ лаковыми сапогами без каблука черного цвета.

Также первая леди аккуратно собрала волосы в пучок, что, кстати, делает довольно редко, ведь выбирает распущенные волосы.

Супруги Зеленских чтят память погибших в День Революции достоинства (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)