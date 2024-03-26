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Какой перец снижает смертность от рака и заболеваний сердца: вы этого точно не знали!

Какой перец может снизить риск смертности от болезней (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Употребление специй может улучшить ваше здоровье и даже оградить от определенных болезней. Потому не стоит обходить стороной перец и другие острые специи, говорят ученые.

Какой перец способен снизить смертность от рака и болезней сердца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Scientific Sessions.

Какой перец самый полезный

Команда ученых из клиники Кливленда в Огайо провела исследование, показавшее, что употребление одного из видов перца снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а от рака – на 23%. И это – красный перец чили.

Перец чили действует как естественное противовоспалительное, антиоксидантное, противораковое средство и регулятор уровня глюкозы в крови. Это связано с содержащимся в овоще алкалоидом – капсаицином. Именно он и придает перцу такой фирменный пряный вкус.

Капсаицин был открыт и исследован в начале XIX века. Его впервые выделили из красного перца (Capsicum annum) 1816 химиком Кристианом Фридрихом Бухолцом. Однако его химическое строение было определено позже, в 1919 году, японским химиком Коичи Итиной.

Исследования показали, что капсаицин является основным активным компонентом красного перца, придавая ему остроту. Он обладает многочисленными фармакологическими свойствами, включая анальгезирующие, противовоспалительные и антиоксидантные действия. Кроме того, капсаицин используется в медицине как компонент для местного обезболивания и противовоспалительное средство.

Как проводили исследования

Ученые проанализировали почти 5000 исследований из 5 основных баз данных здравоохранения, чтобы определить корреляцию перца и смертности от серьезных заболеваний. В процессе анализа были собраны данные более 570 тысяч человек из США, Италии, Китая и Ирана.

Обнаружив определенную закономерность, ученые пришли к выводу, что от употребления перца чили в целом наблюдается снижение смертности от всех причин на 25%.

Что нужно знать о перце чили

Этот перец происходит из Южной и Центральной Америки, где его выращивали и употребляли с давних времен.

Острота перца чили измеряется в единицах Сковилла. Самые острые сорта могут достигать нескольких миллионов единиц Сковилла.

Перец чили содержит много витамина С и других антиоксидантов, которые могут быть полезны для здоровья.

В зависимости от сорта перца чили, его семена могут быть съедобны и добавлять еще большую остроту к блюдам.

Кроме кулинарии, капсаицин, содержащийся в перце чили, используют в медицине - для лечения боли, мигрени, артрита и других состояний.

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