Який перець знижує смертність від раку та хвороб серця: ви цього точно не знали!

Який перець найкорисніший

Команда вчених з клініки Клівленда в Огайо провела дослідження, яке показало, що вживання одного з видів перцю знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 26%, а від раку - на 23%. Й це - червоний перець чилі.

Перець чилі діє як природний протизапальний, антиоксидантний, протираковий засіб і регулятор рівня глюкози в крові. Це пов’язано з алкалоїдом, що міститься в овочі, – капсаїцином. Саме він і надає перцю такого фірмового пряного смаку.

Капсаїцин був відкритий і досліджений на початку XIX століття. Його вперше виділили з червоного перцю (Capsicum annum) 1816 року хіміком Крістіаном Фрідріхом Бухолцом. Однак, його хімічна будова була визначена пізніше, 1919 року, японським хіміком Коїчі Ітіною.

Дослідження показали, що капсаїцин є основним активним компонентом червоного перцю, надаючи йому гостроти. Він має численні фармакологічні властивості, включно з аналгетичними, протизапальними та антиоксидантними діями. Крім того, капсаїцин використовується в медицині як компонент для місцевого знеболювання і як протизапальний засіб.

Як проводили дослідження

Вчені проаналізували майже 5000 досліджень з 5 основних баз даних охорони здоров'я, щоб визначити кореляцію вживання перцю та смертності від серйозних захворювань. У процесі аналізу було зібрано дані понад 570 тисяч осіб з США, Італії, Китаю та Ірану.

Виявивши певну закономірність, вчені також дійшли висновку, що від вживання перцю чилі загалом спостерігається зниження смертності від усіх причин на 25%.

Що треба знати про перець чилі

Цей перець походить з Південної та Центральної Америки, де його вирощували та вживали з давніх часів.

Гострота перцю чилі вимірюється в одиницях Сковілла. Найгостріші сорти можуть досягати кількох мільйонів одиниць Сковілла.

Перець чилі містить багато вітаміну С та інших антиоксидантів, які можуть бути корисними для здоров'я.

Залежно від сорту перцю чилі, його насіння може бути їстівним і додавати ще більшу гостроту до страв

Крім кулінарії, капсаїцин, якій міститься у перці чилі, використовують в медицині - для лікування болю, мігрені, артриту та інших станів.