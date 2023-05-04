Какой пароль ставить нельзя: его взломают буквально за секунды

Какие пароли ставить нельзя

Для удобства многие используют в паролях личные данные, простые наборы цифр или букв. Например:

123456789

111111111

admin

qwerty

parol

loveyou

даты рождения (свою, детей, родителей)

имя

номер телефона

кличка собаки

название любимой группы

Такие пароли подобрать можно очень легко, если знать хоть немного о вашей жизни - например из социальных сетей.

Также не стоит использовать для пароля одинаковые символы или буквы, популярные сокращения, соседние буквы на клавиатуре телефона или компьютера.

При составлении пароля нельзя использовать только буквы, только цифры или делать его маленьким - 4-5 символов.

Как сделать пароль, который не взломают

Откажитесь от простых комбинаций буква или цифр. Самый лучший вариант - сочетание букв, цифр, подчеркиваний, большая буква и маленькая.

Многие сайты не дают использовать короткие пароли или простые - указывается, что должна быть буква, цифра, символ. И это разумно - такой пароль взломать почти невозможно.

Не используйте предсказуемые цифры - дата рождения, номер телефона, номер дома, квартиры, машины и так далее. Не используйте для пароля математические формулы.

Если вы боитесь забыть информацию, то соедините в пароль важные для вас буквы и цифры. Самый лучший вариант - случайная последовательность цифр, букв и знаков.

Сервис менеджера паролей хорошая штука, но мошенники могут и туда пробраться. На важных сайтах используйте всегда двухэтапную аутентификацию. Это не очень удобно, но надежно.

Где есть такая функция - ставьте подтверждение на номер телефона или электронную почту. Это обезопасит вас от взлома.

Придумайте собственную систему паролей - например, напишите предложение, которое вам легко запомнить. Возьмите первую и последнюю букву каждого слова, а потом добавьте цифры и символы.

Не используйте одинаковые пароли для всех сайтов. Если хакеры взломают вашу почту, то получат доступ сразу ко всем аккаунтам. Если им в руки попадет телефон, то есть риск потери и банковских данных.

При пользовании общественной точкой доступа wi-fi не вводите свои пароли.

Не храните записанные пароли в тех местах, к которым может кто-то получить доступ - стикеры на компьютер, записи в телефоне, электронная почта.

Периодически меняйте свои пароли. Даже самые надежные стоит менять раз в полгода-год.