Какую одежду не стоит надевать в путешествие: есть риск застрять в аэропорту

Удобная одежда

Как отметила бывший офицер транспортной безопасности Джасмин Вашингтон для HuffPost, не стоит надевать одежду с блестками.

"Не надевайте слишком свободную, слишком тесную или украшенную блестками одежду. Она привлекает внимание оборудования и увеличивает вероятность того, что вас будут обыскивать. Это приведет к задержке в очереди вас и других людей", - рекомендует она.

Удобная обувь

Обувь также важна, если пассажир хочет пройти пункт пропуска без проблем. Во многих аэропортах просят снимать обувь, поэтому Джасмин советует выбирать то, что легко снимается и обувается. А еще - носите носки.

"Моя любимая обувь для путешествий - это сабо, балетки и кроксы, потому что их легко обуть и снять, и они позволяют быстрее пройти безопасность. Носите носки, потому что вам придется снять обувь, а носки позволят сделать это заранее, что создаст более быстрый поток в очереди", - объяснила эксперт.

А преподаватель педиатрии в университете Эмори в Атланте доктор Рами Калис назвал еще одну причину, почему стоит надевать носки в путешествие.

"В пунктах осмотра пассажиров пол часто грязный. И там нет солнца. Я не брал образцы из этих мест, но, если бы мы это сделали, я уверен, там бы оказалось более сотни разных вещей", - считает врач.

Кстати, в Финляндии провели исследование, которое показало, что зона безопасности - самое грязное место в аэропорту. Это связано с тем, что каждый пассажир должен пройти через него по пути от входа в аэропорт до самолета.

Украшения и браслеты

Если вы любите украшения - кольца, колье, браслеты, то стоит заранее их снимать перед проверкой безопасности. Иначе это тоже может увеличить время осмотра пассажиров.