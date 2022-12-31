Какой новогодний салат испортится первым: доедать 1 января нельзя

Наиболее скоропортящийся салат

По словам экспертов, быстрее всего испортится король стола – любимый многими из нас Оливье. Заправленный салат нужно употребить в течение четырех часов.

А вот остатки из салатниц, которые простояли на столе все время, лучше выбросить, а не ставить в холодильник и доедать на следующий день.

Даже в холодильнике салат долго не продержится, особенно с постоянными отключениями.

Как продлить срок хранения салата?

Однако не все так безнадежно, продлить жизнь "оливьешке" можно. Главное условие: держать сырое отдельно от вареного и не заправлять. А лучше всего – положить в отдельные лотки все нарезанные ингредиенты (вареные овощи можно вместе).

Таким образом, Оливье можно хранить до 40 часов.

Оливье нельзя долго хранить (фото: freepik)

Чтобы позавтракать 1 января любимым салатом, соберите все компоненты вместе, заправьте майонезом и празднуйте на здоровье.

Если же вы соблюдете условия – будете хранить вареное отдельно от сырого, и не будете заправлять, то срок действия Оливье можно продлить до 40 часов.

Срок хранения других новогодних блюд: