Какой маникюр сделать на 1 сентября: идеи модных ногтей для девочек в школу

Мастера нейл-арта отмечают, что классический обрезной маникюр можно делать с 12 лет - в этом возрасте уже полностью сформировалась ногтевая пластина. Также уже можно начинать покрывать ногти профессиональными лаками. А что касается длины ногтей - ее рекомендуют по максимуму убрать.

Нюдовый маникюр (фото: instagram.com/nail.technique)

Для первого маникюра желательно выбрать бесцветный или нюдовый оттенок лака, чтобы ногти выглядели аккуратно и ухожено. Такое покрытие не будет отвлекать школьниц от учебы и занятий. По желанию один ноготь можно выделить неброским дизайном.

Вариант с дизайном (фото: instagram.com/house__of__nails)

Однотонный маникюр можно разнообразить стемпингом - то есть перенесением на ноготь при помощи штампа рисунка с трафарета. Еще один вариант - с наклейкой.

Вариант дизайна (фото: instagram.com/m.g.a_anais)

Также можно сделать маникюр омбре - с плавным переходом от одного оттенка к другому. Такой маникюр также можно разнообразить надписью или графической деталью.

Вариант дизайна омбре (фото: instagram.com/m.g.a_anais)

Еще один вариант для модниц-подростков - светло-серый, белый или бежево-коричневый маникюр.

Маникюр в сдержанных оттенках (фото: instagram.com/lamonapeluqueria)

А если вы поклонница классики, сделайте французский маникюр. Это один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрываем неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносим белый цвет.

Классический французский маникюр (фото: instagram.com/millieflemming_)