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Какой маникюр сделать на 1 сентября: идеи модных ногтей для девочек в школу

Лучше всего отдать предпочтение нюдовым оттенкам (фото: instagram.com/isabelblakenails)
Автор: Катерина Собкова

В преддверии нового учебного года у родителей школьников много хлопот: нужно подготовить все необходимое для базового гардероба, а также купить канцелярию. А у родителей старшеклассниц еще больше хлопот, ведь девочки-подростки уже начинают краситься и покрывать ногти лаком.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие оттенки и дизайны можно присмотреть для сдержанного маникюра в школу.

Мастера нейл-арта отмечают, что классический обрезной маникюр можно делать с 12 лет - в этом возрасте уже полностью сформировалась ногтевая пластина. Также уже можно начинать покрывать ногти профессиональными лаками. А что касается длины ногтей - ее рекомендуют по максимуму убрать.

Нюдовый маникюр (фото: instagram.com/nail.technique)

Для первого маникюра желательно выбрать бесцветный или нюдовый оттенок лака, чтобы ногти выглядели аккуратно и ухожено. Такое покрытие не будет отвлекать школьниц от учебы и занятий. По желанию один ноготь можно выделить неброским дизайном.

Вариант с дизайном (фото: instagram.com/house__of__nails)

Однотонный маникюр можно разнообразить стемпингом - то есть перенесением на ноготь при помощи штампа рисунка с трафарета. Еще один вариант - с наклейкой.

Вариант дизайна (фото: instagram.com/m.g.a_anais)

Также можно сделать маникюр омбре - с плавным переходом от одного оттенка к другому. Такой маникюр также можно разнообразить надписью или графической деталью.

Вариант дизайна омбре (фото: instagram.com/m.g.a_anais)

Еще один вариант для модниц-подростков - светло-серый, белый или бежево-коричневый маникюр.

Маникюр в сдержанных оттенках (фото: instagram.com/lamonapeluqueria)

А если вы поклонница классики, сделайте французский маникюр. Это один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрываем неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносим белый цвет.

Классический французский маникюр (фото: instagram.com/millieflemming_)

Ранее мы рассказали про идеи патриотического маникюра в желто-голубых цветах.

Также посмотрите, какие варианты небанального "френча" сделать этой осенью.

При создании материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-арта: nail.technique, house__of__nails, m.g.a_anais, lamonapeluqueria, millieflemming.

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