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Какой маникюр сейчас в тренде: топ-7 цветов и дизайнов, которые станут абсолютными хитами осени

Варианты маникюра на осень (коллаж: РБК-Укриана)
Автор: Катерина Собкова

Осенью как никогда хочется разнообразить серые будни и поднять себе настроение любым способом. Тем более, что для многих девушек маникюр - это способ отвлечься от каждодневной рутины, рабочих задач и депрессивных мыслей, что особенно актуально во время войны.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие цвета и дизайны в трендах осенью 2024 года.

Нюд

Нюдовый маникюр - нежный и универсальный вариант на любой случай, кроме того, он подходит как для коротких, так и для длинных ногтей. Для создания элегантного и сдержанного образа выберите телесный оттенок, соответствующий тону вашей кожи. Разнообразить его можно яркой точкой у основания ногтя.

Нюд всегда в моде (фото: instagram.com/1991_kyiv)

Леопардовый маникюр

В 2024 году в тренде - леопардовые ногти. Это яркий и смелый принт, который может быть выполнен в различных цветовых вариациях. Леопардовый принт на ногтях можно сделать с помощью стемпинга или же нарисовать от руки. Еще один стильный пример - леопардовый френч.

Животные принты в тренде (фото: instagram.com/nails_like_av)

Синий маникюр

Если вы еще не экспериментировали в этом сезоне, сделайте синие ногти или, как еще называют этот оттенок, "нави". Этот цвет идеально подходит для тех, кто любит неброские акценты и ухоженные ногти.

Сдержанный синий (фото: instagram.com/themaniclub)

Коричневый маникюр

Маникюр в коричневый тонах занимает лидирующую позицию в осенних трендах. Этот глубокий цвет смотрится сдержанно и при этом очень стильно, независимо от того, какая у вас форма и длина ногтей. В 2024 году актуально как монохромное покрытие, так и комбинация однотонного покрытия с дизайном.

Коричневый на пике популярности (фото: instagram.com/themaniclub)

Маникюр омбре

Маникюр омбре или, как его еще называют, градиентный - это плавный переход от одного цвета к другому, границы между которыми "размывают". Этот дизайн может быть горизонтальным, вертикальным, диагональным, его делают либо на каждом ногте, либо на одном или нескольких, разбавляя таким образом однотонный маникюр.

Омбре с трендовым коричневым (фото: instagram.com/melanated.mani)

Ногти хром

В тренде хромированный маникюр или, как его еще называют, ногти глазированный пончик. Для того, чтобы придать ногтям оригинальное мерцание, можно использовать специальный лак или же втирку. 

Хромированные ногти (фото: instagram.com/tombachik)

Красный маникюр

Алый маникюр - это классика, которая актуальна из года в год. Особое внимание следует обратить на темно-красные, чернильно-красные и вишнево-красные оттенки, а также те, которые гармонично сочетаются с цветом кожи.


Красные ногти (фото: instagram.com/tombachik)

 

Ранее мы рассказали про идеи патриотического маникюра в желто-голубых цветах.

Также смотрите, какие варианты небанального "френча" можно сделать осенью.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-индустрии и студий: Студія незалежної краси Русанівка, Sasha Basarab, The Mani Club, Melanated Mani aka Anna, Tom Bachik Nails.

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