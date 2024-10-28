Какой цвет пальто стал самым модным в 2024 году: трендовые образы на осень и зиму

Модные блогеры во всем мире каждый день доказывают, что пальто кремового цвета на пике популярности осенью 2024 года. Вариации этого оттенка: экрю, цвет сливочного масла, цвет кокосового молока, светло-бежевый.

С чем носить пальто кремового оттенка

С черными брюками

Самый простой, но в то же время стильный вариант на осень: широкие черные брюки, белый лонгслив или водолазка, пальто кремового цвета и кеды. Дополнит лук стильная сумка в тон к пальто.

Вариант на теплую осень (фото: instagram.com/_jessicaskye)

С джинсами

Еще одно сочетание на осень и зиму 2024-2025 - пальто молочного оттенка, джинсы голубого или синего цвета и свитер. Дополнят лук ботильоны и сумка яркого цвета - например, зеленого.

Образ на осень (фото: instagram.com/nnennaechem)

С грубыми ботинками и свитером

Стилизовать пальто кремового оттенка можно с черными джинсами и грубыми ботинками на тракторной подошве. Сверху на пальто можно накинуть свитер такого же оттенка, чтобы сделать образ более трендовым.

Образ на осень фото: instagram.com/fannyekstrand)

С уггами

Светлое пальто отлично сочетается с голубыми джинсами и бежевыми уггами. Добавьте сюда яркий свитер, а также шапку и шарф.

Лук с уггами (фото: instagram.com/styleidealist)