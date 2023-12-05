Какой цвет одежды полностью заменит черный и сделает образы более живыми

Цвет выбранной одежды, имеет очень сильное влияние на восприятие образа человека. Именно поэтому цвета часто могут сказать многое о каждом из нас. И почему-то большинство выбирает черный цвет, хотя ему есть замена.

О том, каким цветом можно заменить черный и сделать свои луга более интересными и оригинальными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Какой цвет станет прекрасной заменой черного в вашем гардеробе

Шоколадный цвет - может полностью заменить черный, поскольку это эмоция, придающая тепло и роскошь любому образу. Он о загадочности, стабильности, уверенности и надежности. Этот цвет из базовой хроматической палитры, поэтому хорошо сочетается с большинством цветов, также как и черный.

Но в отличие от черного, шоколадный выглядит немного мягче и спокойнее, что помогает создавать образы как с яркими, так и пастельными цветами.

В сочетании с нейтральными оттенками производит впечатление элегантности и классики. Черный, беж, серый - эти цвета отлично гармонируют с шоколадным, дополняя его теплом.

Какой цвет полностью заменит черный в гардеробе (фото: Freepik)

С какими цветами стильно сочетать оттенок шоколад

он прекрасно ладит с красными оттенками, иногда самостоятельно выглядящими довольно вызывающе, а в сочетании с шоколадом проявляются более благородно и гармонично

тандем с горячими оранжевыми и желтыми цветами создадут атмосферу радости и тепла в образе. Главное, чтобы оттенки были в одной степени насыщенности, что позволяет образам выглядеть сбалансированными и стильными

если простые сочетания с шоколадным цветом уже есть в вашем гардеробе, попробуйте новые, более контрастные

шоколад со светло-голубым, терракотовым или зеленым дают умопомрачительный контраст, точно привлекающий внимание. Такое нестандартное микширование интересно рассматривать, вы словно рисуете картину одеждой, сочетая, на первый взгляд, совершенно разные цвета

добавить шарма и современности образа, можно с помощью металлических оттенков. Серебро, золото или медь отлично гармонируют с теплым шоколадом, что сразу придаст эффект стильному, неординарному образу

не забывайте об экспериментах с разными текстурами материалов, что может послужить стилистическим приемом при создании монохромных образов. Вельвет, шерсть или шелк выглядят роскошно, при этом придают образу нужной структурности.

Шоколадный цвет - это палитра возможностей. С ним можно создавать стильные образы для любого сезона и события.

Какой цвет полностью заменит черный в гардеробе (фото: Freepik)