Какой цвет одежды полностью заменит черный и сделает образы более живыми
Цвет выбранной одежды, имеет очень сильное влияние на восприятие образа человека. Именно поэтому цвета часто могут сказать многое о каждом из нас. И почему-то большинство выбирает черный цвет, хотя ему есть замена.
О том, каким цветом можно заменить черный и сделать свои луга более интересными и оригинальными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Какой цвет станет прекрасной заменой черного в вашем гардеробе
Шоколадный цвет - может полностью заменить черный, поскольку это эмоция, придающая тепло и роскошь любому образу. Он о загадочности, стабильности, уверенности и надежности. Этот цвет из базовой хроматической палитры, поэтому хорошо сочетается с большинством цветов, также как и черный.
Но в отличие от черного, шоколадный выглядит немного мягче и спокойнее, что помогает создавать образы как с яркими, так и пастельными цветами.
В сочетании с нейтральными оттенками производит впечатление элегантности и классики. Черный, беж, серый - эти цвета отлично гармонируют с шоколадным, дополняя его теплом.
Какой цвет полностью заменит черный в гардеробе (фото: Freepik)
С какими цветами стильно сочетать оттенок шоколад
- он прекрасно ладит с красными оттенками, иногда самостоятельно выглядящими довольно вызывающе, а в сочетании с шоколадом проявляются более благородно и гармонично
- тандем с горячими оранжевыми и желтыми цветами создадут атмосферу радости и тепла в образе. Главное, чтобы оттенки были в одной степени насыщенности, что позволяет образам выглядеть сбалансированными и стильными
- если простые сочетания с шоколадным цветом уже есть в вашем гардеробе, попробуйте новые, более контрастные
- шоколад со светло-голубым, терракотовым или зеленым дают умопомрачительный контраст, точно привлекающий внимание. Такое нестандартное микширование интересно рассматривать, вы словно рисуете картину одеждой, сочетая, на первый взгляд, совершенно разные цвета
- добавить шарма и современности образа, можно с помощью металлических оттенков. Серебро, золото или медь отлично гармонируют с теплым шоколадом, что сразу придаст эффект стильному, неординарному образу
- не забывайте об экспериментах с разными текстурами материалов, что может послужить стилистическим приемом при создании монохромных образов. Вельвет, шерсть или шелк выглядят роскошно, при этом придают образу нужной структурности.
Шоколадный цвет - это палитра возможностей. С ним можно создавать стильные образы для любого сезона и события.
Какой цвет полностью заменит черный в гардеробе (фото: Freepik)
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