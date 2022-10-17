В какой канистре нужно хранить бензин: это должны знать все водители

У бензина высокие требования к хранению, поэтому нужно правильно подобрать не только тару, но и место, где вы будете хранить свои "золотые" запасы.

Бензин не терпит сильные перепады температур, контакты с воздухом, тепло, прямые лучи солнца и влажность.

Хранить его нужно только в закрытых и герметичных тарах. Самый оптимальный срок - 12 месяцев. После этого срока качество бензина начинает снижаться.

Важные условия для хранения бензина

Температура не ниже -10 градусов и не выше +25 градусов

Отсутствие света

Тара из непрозрачного материала

Герметичность

Для хранения подойдут: подвал, погреб, гараж, темная кладовка

Не подойдут для хранения:

Балкон

Помещения с продуктами питания

Хозяйственные сооружения вблизи бани (сауны)

Возле систем отопления и нагрева воды

Длительное хранение в багажнике

В какой канистре можно хранить

Пластиковые канистры для длительного хранения не годятся. Такой тарой можно пользоваться только в том случае, если вам нужно перевезти бензин или хранить его совсем недолго. Пластик во время длительного хранения вступает во взаимодействие с топливом и накапливает статический заряд. А это очень опасно.

Если у вас пластиковая канистра хорошего качества и абсолютно герметичная - в ней можно хранить бензин максимум до 3 месяцев и при этом избегать перепадов температур, а также нагревания.

Категорически не подходят для хранения и пластиковые бутылки. Их можно использовать для переноски или транспортировки, но более недели в них горючее держать нельзя.

Металлические канистры подходят для бензина идеально. Нужно лишь следить за тем, чтобы такая канистра была герметичной, не ржавела, плотно закрывалась. Не допускайте в такую канистру попадания влаги.

При долгосрочном хранении стоит натянуть на крышку канистры пленку или резиновую заглушку.

Что делать со старым бензином

Стандартный период хранения в надлежащих условиях - 12 месяцев. Специалисты рекомендуют не хранить бензин более 6 месяцев. И хотя топливо даже через два года полностью не испортится, заливать его в машину не рекомендуется.

Свойства бензина при длительном хранении могут измениться, может начаться процесс окисления. В более современных машинах старый бензин может вызвать поломку.

Старый бензин можно утилизировать или использовать на другие нужды. Например, такой бензин отлично подойдет для технических инструментов - бензопилы или газонокосилки.