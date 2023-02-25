Какой хлеб нельзя добавлять в котлетный фарш: частая ошибка неопытных кулинаров

Ошибка при добавлении хлеба в фарш

Для получения аппетитного блюда нужной консистенции нужно соблюдать правила создания фарша.

Так, к мясной основе обычно добавляют хлеб. И вот на этом этапе многие кулинары-любители допускают грубую ошибку, используя "неправильное" хлебобулочное изделие.

Некоторые начинающие думают, что нет разницы, добавлять свежий хлеб или черствый, а кто-то наоборот перемалывает на мясорубку свежую булку, считая, что так лучше.

На самом деле вместо цельных мясных котлет может получиться неаппетитная масса с грудками теста. Ведь такой хлеб может неравномерно распределиться в фарше, из-за чего котлеты могут не приготовиться как следует.

Какой хлеб нужно использовать

Перед приготовлением котлетного фарша желательно запастись черствым белым хлебом. Его лучше измельчить предварительно в крошку (например, в блендере).

Выйдет идеальный ингредиент для фарша. Такие сухарики впитают мясной сок, а котлеты получатся мягкими и нежными.

Чем заменить хлеб в котлетах

Вместо измельченного подсушенного хлеба можно использовать магазинные панировочные сухари или манную крупу.

Если вас такой вариант не устраивает, попробуйте добавить в котлетную массу обычный сырой картофель, который предварительно следует очистить, вымыть, натереть на терке с мелкими отверстиями и отжать от лишнего крахмала.