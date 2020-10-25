Сила материнського інстинкту: під Хмельницьким жінка витягла з вогню двох чужих дітей

Жінку нагородили за порятунок дітей (фото: km.dsns.gov.ua)

Під Хмельницьким жінка врятувала двох чужих дітей

Жителька села Новоселиця Полонського району Хмельницької області Альона Цимбалишина отримала від місцевих рятувальників медаль "Герой-рятувальник", ікону Богородиці та цінний подарунок за героїзм, мужність і відвагу проявлені при рятуванні двох дітей під час пожежі.

У минулому місяці, 19 вересня, в житловому будинку спалахнула пожежа. При цьому страшно те, що в ньому перебувало троє маленьких дітей, і наймолодшій дитині було всього вісім місяців. Батьків удома не було. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Хмельницької області.

Жінку нагородили за порятунок дітей (фото: km.dsns.gov.ua)

Першою пожежу помітила сусідка Олена Цимбалишина. Вона не роздумуючи кинулась на допомогу, оскільки знала, що в будинку є маленькі діти. Жінка відчинила двері, увійшла в будинок у вогні і вивела сестер двох і чотирьох років на свіже повітря.

Жінку нагородили за порятунок дітей (фото: km.dsns.gov.ua)

Восьмимісячну дитину рятувати було вже пізно. Причиною пожежі стали пустощі дітей з вогнем.

Жінку нагородили за порятунок дітей (фото: km.dsns.gov.ua)

Щоб публічно віддячити жінку у порятунку дітей, на фасаді 17 Державної пожежно-рятувальної частини міста Полонне зібралося керівництво районної влади, рятувальники і рідні.

Жінку нагородили за порятунок дітей (фото: km.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, під Вінницею в одному домі загинули троє маленьких дітей. За попередніми даними, малюки загинули від отруєння чадним газом.

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