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Ківа епічно зганьбився в Раді через Рябошапка (відео)

STYLERПерсони    07.03.2020 - 11:20
Ківа епічно зганьбився в Раді через Рябошапка (відео)
Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Ілля Ківа записав відеозвернення і зганьбився

Ілля Ківа знову вирішив виділитися й прокоментував відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапка. Депутат Верховної Ради від "Опозиційної платформи - за життя" не став церемонитися і навіть обізвав його "сцикуном". Відповідне відео він опублікував у соцмережі Facebook.

Ківа вирішив посміятися над Рябошапко після його звільнення і записати з цього приводу відео. У своєму зверненні він показує мокрий слід на стільці екс-генпрокурора в залі Верховної Ради.

"Хлопці, буквально дві хвилини тому тут був генеральний прокурор Руслан Рябошапка. І все, що від нього залишилося - це мокре місце. Ось цей сцикун, як він збирався боротися зі злочинністю? Він взагалі злочинців бачив? Подібним точно нічого робити в правоохоронній системі", – сказав Ківа на відео.

До речі, Рябошапка випадково розлив воду на сидіння під час засідання. Це сталося в той момент, коли народні депутати з трибуни виступали про недовіру до нього.

Ілля Ківа записав відеозвернення (відео: facebook.com/kivailya)

Раніше повідомлялося про те, що в Миколаєві депутату від "Опозиційного блоку" Павлу Зоткину розбили яйце об голову через привітання з 23 лютого.

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