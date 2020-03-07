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Кива эпично опозорился в Раде из-за Рябошапка (видео)

STYLERПерсоны    07.03.2020 - 11:20
Кива эпично опозорился в Раде из-за Рябошапка (видео)
Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Илья Кива записал видеообращение и опозорился

Илья Кива снова решил выделиться и прокомментировал отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапка. Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь" не стал церемониться и даже обозвал его "ссыкуном". Соответствующее видео он опубликовал в соцсети Facebook.

Кива решил посмеяться над Рябошапкой после его увольнения и записать по этому поводу видео. В своем обращении он показывает мокрый след на стуле экс-генпрокурора в зале Верховной Рады.

"Ребята, буквально две минуты назад здесь находился генеральный прокурор Руслан Рябошапка. И все, что от него осталось - это мокрое место. Вот этот ссыкун, как он собирался бороться с преступностью? Он вообще преступников видел? Подобным точно нечего делать в правоохранительной системе", – сказал Кива на видео.

К слову, Рябошапка случайно разлил воду на сидение во время заседания. Это произошло в тот момент, когда народные депутаты с трибуны выступали о недоверии к нему.

Илья Кива записал видеообращение (видео: facebook.com/kivailya)

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве депутату от "Оппозиционного блока" Павлу Зоткину разбили яйцо об голову из-за поздравления с 23 февраля.

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