С кисточками, а не рысь. В Чернобыле показали животное, обитающее на деревьях (фото)

В Чернобыле показали на фото животное, почти все свое время проводящее на деревьях. Речь идет о белке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Чернобыльского заповедника в Facebook.

Что известно о белке в Чернобыле

Большинство видов белок имеет маленькие заостренные уши с кистями на кончиках. Они действительно похожи на те, что у рыси евразийской. Но, конечно, белкам далеко до большого хищного кота.

Белка относится к роду грызунов, которые любят самые разные орехи, семена, грибы, фрукты. Но и не прочь полакомиться яйцами птиц, насекомыми и мелкими беспозвоночными.

Белки относятся к группе немышевых грызунов. Представители рода - лесные жители, питающиеся преимущественно семенами и плодами. Это дневные животные и производят большую часть своего времени на деревьях, изредка спускаясь на землю в поисках пищи. Они строят свои гнезда обычно в виде сферической конструкции ветвей и листьев в полостях деревьев или в ветвях.

Одним из характерных признаков животных является способность запасать еду на зиму, в частности орехи, закапывая их в землю или пряча в дуплах деревьев. Зачастую они не находят эти запасы, чем способствуют распространению семян растений.

Они живут обычно 5-10 лет, хотя в неволе этот возраст может удвоиться почти до 20 лет.

Выверка в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)