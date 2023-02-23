Китайский способ варки пельменей, который вас точно удивит

Секрет китайцев – замачивание

Китайский способ приготовления пельменей подразумевает их замачивание перед варкой. Конечно же, это нужно делать правильно, чтобы не получить размазню.

Оказывается, китайцы отправляют пельмени в холодную воду и держат их там в течение 3 минут, прежде чем отправить их вариться.

Как работает замачивание

Предварительное замачивание позволяет сверить пельмени целиком. Они не лопнут и не расклеятся при помещении в горячую воду.

К тому же из-за разницы температуры пельмени готовятся неравномерно. Тесто часто разваривается до того, как мясо успевает приготовиться.

Чтобы этого избежать, также рекомендуется добавлять стакан холодной воды уже во время варки, когда начнет закипать вода.

Эта уловка позволяет замедлить приготовление теста, благодаря чему фарш внутри не окажется сырым.

Рецепт пельменей на заварном тесте:

0,5 ч. л соли

4 ст. л масла

800 г муки

375 мл кипятка

Вбейте в миску яйцо, добавьте соль и растительное масло. Взбейте до однородности.

Отдельно просейте муку в глубокую миску. Сделайте по центру углубления и влейте туда яичную смесь. Вымесите вилкой.

Влейте в массу крутой кипяток. Замесите сначала ложкой, затем руками. Вымесите однородное гладкое тесто.

Оставьте тесто отдыхать в пищевой пленке минимум на 20 минут.

Приготовьте любимый фарш и налепите пельмени с помощью пельменницы или вручную.