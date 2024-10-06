Китайский гороскоп на неделю. Пяти знакам "светят" грандиозные перемены

Петух (люди, рожденные в 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 или 2017 году)

Новая неделя будет интересной, вам очень повезет. Вы сможете ощутить себя самым главным везунчиком этого мира. И не стоит портить настроение сомнениями или переживаниями, ведь вы действительно сможете многого добиться.

Верьте в себя и не позволяйте посторонним вас огорчать. В ближайшие дни вам можно мечтать и строить планы, желания начнут сбываться.

Коза (те, кто родился в 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 или 2015 году)

Прислушивайтесь к своей интуиции. Новая неделя подарит вам возможность найти свое счастье, однако для этого придется обращать внимание на важные знаки свыше. Не игнорируйте свое шестое чувство.

Если же рядом с вами окажутся люди, которые покажутся подозрительными или злыми - вы знаете, что делать. Не бойтесь дать отпор и постоять за себя. Вам не грозят ошибки и проблемы, потому решительно действуйте.

Дракон (люди, которые появились на свет в 1940, 1964, 1976, 1988, 2000 или в 2012 году)

С понедельника вы можете начать срывать с неба все звезды. Вас ждет существенный прорыв на работе, однако для этого важно брать на себя ответственность. Командная работа и попытки избегать сложностей точно не помогут.

Помимо этого, вы можете многое переосмыслить. Не бойтесь неудач в отношениях и одиночества. Вам не стоит зацикливаться на негативе. Живите и наслаждайтесь тем, что имеете.

Кролик (год рождения - 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 или 2023)

Новая неделя вас очень удивит. Все изменят чудеса, которые ураганом ворвутся в вашу жизнь. Счастливая случайность поможет вам найти правильное решение, вы поймете, что делать дальше.

Записывайте свои мысли и идеи, это очень важно. Кроме этого, слушайте, что говорят люди. Эта информация будет невероятно ценной и поможет вам найти свое место под солнцем.

Лошадь (люди, рожденные в 1942, 1954, 1966,1978, 1990, 2002 или 2014 году)

Не стоит торопить события. Новая неделя даст вам возможность замедлиться и просто перевести дух. Это не значит, что вы будете топтаться на одном месте. У вас появится возможность найти новые решения.

Удача будет на вашей стороне. В какой-то момент вам покажется, что вы оказались на распутье. И если перед этим вы успеете набраться сил, то с легкостью сможете найти выход из непростой ситуации.