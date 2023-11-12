Китайский гороскоп на 2024 год: узнайте, кто станет самым счастливым

Коза (год рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 или 2015)

Новый год подарит вам массу радости. Вы расцветете и начнете срывать с неба звезды. В 2024-м у вас появится шанс улучшить свою жизнь и обрести благополучие.

Благодаря тому, что вы обладаете ярким и сильным характером, у вас получится превратить все сложности в интересные возможности. Верьте в свои силы и не бойтесь невезения. В новом году вы точно с ним не столкнетесь.

Собака (год рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Вас ждет уверенный карьерный рост. Вы сможете увеличить свои доходы и насладиться безбедной жизнью. Однако у вас будет куда больше шансов на успех, если вы начнете закладывать фундамент своего счастья уже сейчас.

В 2024 году вам не стоит бояться перемен. Пробуйте что-то новое и не отказывайтесь от приключений. И даже если вы устали от множества событий, не стоит от них прятаться.

Свинья (год рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

В 2024 году вы поймете, что судьба к вам благосклонна. Вы точно не останетесь в беде и найдете выход из ситуации. Не переживайте, ждать помощи не придется. Даже если что-то и случится, вы со всем справитесь благодаря поддержке близких.

Однако не стоит переживать. На самом деле проблем в новом году будет очень мало. Вам повезет в бизнесе, удача будет сопровождать вас на каждом шагу. Ждите чудес, их, в отличие от проблем, будет очень много!