Китайские блины с луком и соевым соусом: адаптированный рецепт простого азиатского блюда

Для того чтобы приготовить блины по-китайски, не нужно покупать слишком много необычных продуктов. Такое блюдо готовят с зеленым луком и соевым соусом, делая блины от тоненьких, похожих на обычные, до хрустящих, похожих на коржики.
О том, как готовить блины по-китайски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".
Чтобы приготовить блины с луком по-китайски, понадобятся эти продукты:
Для начала 240 г муки необходимо просеять в глубокую миску, после этого добавив соль. Воду необходимо вскипятить, а затем влить в муку.
Лучше вливать воду в несколько этапов, постоянно перемешивая смесь, чтобы не образовывались комочки. Осторожно вымешайте тесто лопаткой, а затем, когда вода остынет - руками.
В отличие от более привычного рецепта теста, для приготовления китайских блинов по этому методу не используют яйца. Таким образом, блины приобретают особую хрустящую корочку и становятся похожими на выпечку.
Готовое тесто для блинов по-китайски должно быть достаточно плотным. После вымешивания заверните его в пищевую пленку и оставьте "отдохнуть" на 30 минут.
Тесто для блинов по-китайски готовят без добавления яиц (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Тем временем помойте и измельчите зеленый лук, по желанию добавив рукколу, укроп или петрушку. Также приготовьте пасту для смазывания блинов. Для этого растопите сливочное масло и смешайте его с оставшейся мукой и щепоткой соли. Для более постного варианта можно просто смешать масло с солью.
Разделите тесто на восемь частей. Раскатайте каждый на пласт диаметром 15-17 сантиметров. Каждый корж необходимо смазать пастой и присыпать луком.
Заверните блинчик в рулет так, чтобы лук был внутри. Затем сверните рулет в "улитку", которую необходимо снова раскатать на блинчик диаметром 15-17 сантиметров.
Рулет из теста с луком необходимо свернуть "улиткой" (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Разогрейте сковороду и обжарьте блины по 2-3 минуты с каждой стороны. За это время блин должен подрумяниться.
Жарить блины нужно до румяной корочки (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Для приготовления соуса в небольшой кастрюле смешайте соевый соус, уксус, растительное масло, сахар и перец чили. Рисовый уксус можно заменить обычным яблочным. Соус нужно подогреть, помешивая, до полного растворения сахара.
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