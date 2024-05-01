Китай показал, какой будет его база на Луне: фото и видео космического поселения

Как будет выглядеть база на Луне

Китай в рамках ежегодного празднования Дня космоса представил видео с подробным описанием своего лунного форпоста. Проект известен как Международная исследовательская лунная станция (ILRS). Китай объявил о нем в 2021 году.

Сейчас Китай возглавляет инициативу создания базы на Луне и пытается привлечь для этого международных партнеров. К проекту уже присоединились Россия, Венесуэла, Пакистан, Азербайджан, Белоруссия, Южная Африка, Египет, Таиланд и Никарагуа.

Видео показывает ряд миссий, включая операции возвращения образцов с поверхности, посадочный модуль и марсоход, а также вспомогательные орбитальные спутники. Это соответствует запланированным миссиям Chang'e-6 и 7, которые планируется запустить в следующем месяце и 2027 соответственно.

Вместе с Chang'e-8 они сформируют базовую модель ILRS примерно к 2028 году. Дальше последуют коммуникации, производство электроэнергии и другая инфраструктура, которую превратят в населенный лунный форпост.

Так будет выглядеть база на Луне (фото: China National Space Administration)

На лунном форпосте будет научно-экспериментальная база, на которой будут проводиться междисциплинарные и многоцелевые исследования. Она сможет автономно работать как на лунной поверхности, так и на лунной орбите.

"Луна служит отправной точкой, а международная лунная исследовательская станция обеспечит платформу для долгосрочных научных исследований, работы и проживания, прокладывая путь для будущих исследований человека в более глубокий космос", - заявил главный разработчик китайской программы исследования Луны Ву Вэйрен.

Также он отметил, что база будет построена в два этапа. На первом этапе к 2035 году вокруг южного полюса Луны создадут комплексные научные объекты с основными функциями и основными опорными элементами. На втором этапе к 2045 году будет создан хорошо оборудованный и стабильный объект значительного масштаба.

Интересной деталью видео является присутствие на заднем плане старого космического корабля NASA, который слетает со стартовой площадки.