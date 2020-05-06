У Китаї масово гинуть кажани: це пов'язано з COVID-19

У Китаї масово гинуть кажани (колаж РБК-Україна)

Китай і деякі європейські країни ризикують зіткнутися з новими епідеміями через кажанів

Кажани, які вважаються винуватцями поширення коронавірусу у світі, в Китаї і в більшості інших азіатських країн є символами удачі і щастя. На планеті налічується понад 1400 видів кажанів, але більше половини з них мають негативні тенденції в популяції.

Але сьогодні припущення, що СOVID-19 передався людям саме від кажанів, піддає їхню популяції підвищеному ризику.

Так, по мірі поширення коронавірусної інфекції люди в Китаї і навіть Європі почали масово виганяти кажанів, що зимують в їх будинках або поруч з ними. Однак таке сполохання кажанів під час сплячки викликає у них патологічне збудження, що в свою чергу призводить до високої смертності рукокрилих і викликає поширення різноманітних вірусів. Крім того, вигнані з будинків кажани опиняються в дикій природі, яка не є їх природним середовищем проживання.

Хоча, кажуть вчені, насправді ці дії не мають ніякого сенсу. Адже COVID-19 був пов'язаний із особливим видом підковоподібних кажанів, а вони мешкають тільки в лісах і не зимують у мегаполісах.

Як би там не було, репутація кажанів як носіїв вірусу привела деяких людей до крайніх пропозицій масового вбивства цих тварин для захисту громадського здоров'я. Перебільшення негативних рис кажанів без урахування їх позитивних може в кінцевому підсумку призвести суспільство до їх непотрібної і навмисної ліквідації.

Але, як відомо, летючі миші виконують багато критичних функцій для екосистеми. Вони є природними біологічними пестицидами та частиною циклу запилення і розповсюдження насіння для різних рослин. Вони також є відмінними істотами для вивчення вченими здорового старіння ссавців, профілактики раку, захисту від хвороб, біометричної інженерії, функціонування екосистем і адаптивної еволюції.

Раніше ми писали про те, чому в Східній Європі коронавірус вбив менше людей, ніж у Західній.