Чому у Східній Європі коронавірус вбив менше людей, ніж у Західній: названа несподівана відповідь

Експерти розповіли про кількість смертей в Західній Європі від коронавірусу (фото РБК-Україна)

Вчені розповіли, чому у Східній Європі коронавірус інфікував не таку кількість людей, ніж у Західній

Коронавірус в Західній Європі завдав нищівного удару по населенню. Від інфекції там померли тисячі людей. Чому ж у Східній Європі жертв COVID-19 не так багато - питання, яке хвилює багатьох жителів нашої планети. Рівень смертності в країнах Східної Європи на мільйон менше, ніж у держав-сусідів.

Експерти називали різні причини. Серед них: висока щільність населення, наприклад, в Італії, низька тривалість життя людей на Сході, тому менше людей з хронічними захворюваннями, які в групі ризику від COVID-19. Також у країнах Західної Європи набагато більше жителів могли літати в Китай, який став епіцентром смертей. Про це повідомляє видання The Guardian.

Таблоїд призводить дивовижні цифри - в Словаччині зареєстровано всього 1413 випадків інфікування і 25 смертей. В Австрії в 10 разів більше інфікованих і в 20 разів більше летальних випадків.

Кількість летальних випадків на 100 тисяч населення (Скріншот)

В Іспанії, Британії, Франції - кількість летальних випадків вражає. Якщо взяти ту ж Словаччину, яка знаходиться в Східній Європі, різниця дивує. Експерти відзначають, що, можливо, у Словаччині допомогло те, що там ввели рекомендацію носити маски навіть на відкритому повітрі і це допомогло.

Основною причиною такого катастрофічного поширення інфекції називають своєчасне введення карантину в Східній Європі, тобто роботою на випередження.

Крім того, населення східних регіонів слухало уряд і не було так незадоволено карантинними заходами, як в США і Великобританії.

"Саме той факт, що ми відчували себе вразливими з нашою системою охорони здоров'я, змусило людей дотримуватися заборон", - сказав болгарський політолог Іван Крастєв.

Кількість смертей в країнах Європи (Скріншот)

До речі, в Італії та Британії не забороняли людям масові заходи до останнього, це і зіграло рокову роль в розвитку подій.

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