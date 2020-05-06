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В Китае массово гибнут летучие мыши: это связано с COVID-19

STYLERКоронавирус    06.05.2020 - 13:35
В Китае массово гибнут летучие мыши: это связано с COVID-19
В Китае массово гибнут летучие мыши (коллаж РБК-Украина)

Китай и некоторые европейские страны рискуют столкнуться с новыми эпидемиями из-за летучих мышей

Летучие мыши, которые считаются виновниками распространения коронавируса в мире, в Китае и в большинстве других азиатских стран являются символами удачи и счастья. На планете насчитывается более 1400 видов летучих мышей, но более половины из них имеют отрицательные тенденции в популяции.

Но сегодня предположение, что СOVID-19 передался людям именно от летучих мышей, подвергает их популяции повышенному риску.

Так, по мере распространения коронавирусной инфекции люди в Китае и даже Европе начали массово выгонять летучих мышей, зимующих в их домах или рядом с ними. Однако такое беспокойство летучих мышей во время спячки вызывает у них патологическое возбуждение, что в свою очередь приводит к высокой смертности рукокрылых и вызывает распространение других разнообразных вирусов. Кроме того, изгнанные из домов летучие мыши оказываются в дикой природе, которая не является их естественной средой обитания.

Хотя, говорят ученые, на самом деле эти действия людей не имеют никакого смысла. Ведь COVID-19 был связан с особым видом подковообразных летучих мышей, а они обитают только в лесах и не зимуют в мегаполисах.

Как бы там ни было, репутация летучих мышей как носителей вируса привела некоторых людей к крайним предложениям массового убийства этих животных для защиты общественного здоровья. Преувеличение отрицательных черт летучих мышей без учета их положительных может в конечном итоге привести общество к их ненужной и преднамеренной ликвидации.

Но, как известно, летучие мыши выполняют много критических функций для экосистемы. Они являются природными биологическими пестицидами и частью цикла опыления и распространения семян для разных растений. Они также являются отличными существами для изучения учеными здорового старения млекопитающих, профилактики рака, защиты от болезней, биомиметической инженерии, функционирования экосистем и адаптивной эволюции.

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