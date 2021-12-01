У Китаї археологи знайшли найдавнішу в світі чашку чаю

При розкопках виявилося, що стародавня чайна речовина розклалася і набула коричневий колір. Пізніше дослідження підтвердило, що стародавні люди замочували і заварювали чайне листя.

Вважається, що відкриття датується початком періоду Воюючих царств. Це говорить про те, що культура вживання чаю була ще на 300 років раніше, ніж вчені припускали до цього.

У Китаї знайшли найдавнішу чашку чаю (фото: globaltimes.cn)

Раніше найдавніший виявлений чай був із Західної династії Хань (206 р.до н. е. - 220 р. н. е.). Також був знайдений чайний сервіз, який, як вважають, був з Трьох Королівств (220-280 рр. н. е.).

За словами культурного експерта Юй Сяосіня, це дуже важливе відкриття, оскільки чай довгий час вважався тотемом у багатьох культурах по всьому світу.

"Можливість зібрати такі зразки - подарунок дослідникам. Матеріальні докази, такі як чайне листя, дуже важко зібрати в порівнянні з металом, враховуючи, що воно легше розкладається", - заявив експерт-археолог Ван Сяньян.

Нещодавно в гробниці періоду Воюючих царств в місті Цзоучен, провінція Шаньдун, Китай, була виявлена чаша з імовірно обвугленим чаєм.