Ваш кот психопат? Ученые создали специальный тест, чтобы это выяснить

Почему ученые разработали такой тест?

Благодаря тестированию вашего любимца вы сможете узнать много интересного о животном. Модель этого теста измеряет уровни смелости, подлости и расторможенности, чтобы оценить общие психопатические тенденции. Подобные тесты обычно используют для людей, но этот ученые адаптировали для кошек.

После завершения опроса вам будет предоставлен так называемый показатель CAT-Tri+, который поможет оценить уровень психопатии вашего любимца. Знание этих показателей, по словам команды ученых, поможет улучшить отношения между людьми и животными.

"Наши коты и различия в их характерах вдохновили нас начать это исследование. Лично меня также интересует, как восприятие владельцами психопатии у их кота может влиять на отношения между ними. Мой кот Гамбол имеет относительно высокие баллы по шкале расторможенности, а это значит, что он может быть достаточно громким, искать близости и быть возбудимым", - рассказала психолог Ливерпульского университета Ребекка Эванс. Понимание характера вашего кота поможет найти с ним общий язык (фото: freepik.com)

В анкете также есть вопросы о том, насколько ваша кошка авантюрная во время исследования мира, как она реагирует на опасность, на других котов, нужна ли ей постоянная стимуляция и насколько хорошо она придерживается домашних правил.

Что исследует тест на психопатию?

Исследуются также связанные с этим виды поведения, которые включают внезапные смены настроения, агрессию в отношении новых людей и реакции на поглаживание. В каждом случае вы можете оценить свою кошку по шкале от "не описывает мою кошку" до "очень хорошо описывает мою кошку".

Другие факторы, измеряющие недружелюбие к людям и домашним животным, также включены в тест, чтобы помочь понять отношения между котом и его владельцем.

Всего в тесте 46 вопросов, которые помогут вычислить балл CAT-TRI+ вашей кошки на психопатию. У людей психопатия часто характеризуется отсутствием эмпатии и склонностью манипулировать другими, хотя, на первый взгляд, психопаты могут казаться нормальными и очаровательными.

Почему коты в древности были агрессивными?

"Вероятно, все коты имеют элемент психопатии, поскольку когда-то это было полезно для их предков с точки зрения получения ресурсов, например пищи, территории и возможностей для спаривания", - добавила ученая.

Конечная цель тестирования - понять лучше наших котов. Те, кто получает более высокие баллы за смелость - могли бы получать больше удовольствия от драпалок или препятствий, которые можно повсюду развесить. Элемент психопатии присутствует у всех котов (фото: freepik.com)

Кстати, нежелательных котов все еще часто оставляют на улице или в приюте, и исследовательская группа надеется, что такое психологическое исследование сможет выявить нежелательное поведение у котов, чтобы была возможность это корректировать, создать лучшие условия у новых владельцев или даже применять с детства дрессировку.

"Расторможенность и недружелюбие к другим домашним животным предусматривали высокое качество отношений между владельцем кошки. Подлость и дерзость - предусматривали более низкое качество отношений", - добавили авторы исследования.

Тестирование можно найти вот здесь.