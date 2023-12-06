"Кот начал мяукать, требуя, чтобы шли за ним". Удивительная история спасения наших военных

Жизнь до 24 февраля

Семья Богуцких проживает в городе Городок Хмельницкой области.

До полномасштабного вторжения РФ Олег на протяжении некоторого времени работал за границей - в Польше.

По возвращении домой он нашел работу в родном городе - в крупной фирме, открытой польским бизнесменом, занимавшейся зерном.

Счастливая семья (фото: Алиса Богуцкая)

Первые дни большой войны

Сразу после начала большой войны мужчина добровольно пошел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки своего города, чтобы стать на защиту Украины.

"26 февраля 2022 года он пошел сам в военкомат со словами: "Если будем все сидеть дома, прятаться, то кто нас будет защищать?", - вспомнила его жена.

Родным Олег объяснил, что идет на войну ради них и своей маленькой дочери.

"Я пошел (защищать свою страну, - Ред.) ради семьи, ради вас", - процитировала Алиса слова мужа.

С дочерью Камиллой (фото: Алиса Богуцкая)

Путь военнослужащего

Сначала Богуцкого оставили служить в Городке - в роте охраны.

Позже он прошел курс обучения и был переведен в Киевскую область - защищал небо над столицей в силах ПВО.

"Сбивал ракеты над Киевом. Защищал небо", - уточнила супруга военнослужащего.

В настоящее время мужчина воюет на Запорожском направлении в составе 56-го Отдельного стрелкового батальона.

Мужественный защитник и любимый муж (фото: Алиса Богуцкая)

Проблема на нуле

Жена Олега рассказала, что когда тот отправился на первое свое трехдневное задание, с ним произошел удивительный случай.

"Как он мне рассказывал, это был его самый первый поход. Он шел "на работу" на трое суток - на ноль. И когда они уже выходили... Это тогда были дожди. И такая погода была, насколько я поняла, пасмурная... Они немного не знали местность, поскольку первый раз туда поехали", - вспомнила женщина.

По ее словам, Богуцкий с побратимами не был уверен, куда точно нужно идти, чтобы выйти на наши позиции.

"Когда они выходят (с боевого задания, - Ред.), там ребята подъезжают на машинах и уже их ждут. Но они не были уверены, куда идти", - пояснила Алиса.

История спасения

Женщина уточнила, что наши ребята в какой-то момент лежали на земле, поскольку был обстрел. И тогда, по словам ее мужа, "откуда-то кот взялся" и начал "лапой бить его по лицу".

"Встает тот кот и мяукает. Как будто идет и показывает дорогу. И они (бойцы, - Ред.) пошли за тем котом", - рассказала женщина.

В конце концов Олег и его побратимы (один из которых был ранен, что существенно усложняло передвижение группы) "вышли" за животным и смогли примерно сориентироваться на местности.

По словам Богуцкой, мужчина даже хотел забрать того кота с собой, хотя в целом кошек "не очень любит". Однако, когда бойцы садились в машину и начали искать хвостатого, его уже рядом не было - "как ветром сдуло".

Реакция супруги

Женщина рассказала, что сперва в эту историю и сама не поверила.

"У меня такие аж, мурашки... Молимся, конечно, все. Просим Бога. Это, наверное, какой-то ангел-хранитель. Посланник от Бога, что ли... Другими словами я не могу это объяснить, по его рассказу", - заметила она.

Напоследок Алиса призналась, что переживать все это - невероятно непросто.

"Когда он мне это рассказывал, у меня были слезы... Плакала... Даже сейчас когда об этом вспоминаю - мандраж по телу проходит... Но я просто знаю, что Бог есть на небе. И убеждаюсь в этом. Молимся и просим. И проявляет Бог свое добро", - подытожила жена бойца.

Супруги Богуцкие (фото: Алиса Богуцкая)