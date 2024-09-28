Кошка-воровка принесла хозяйке "подарок" с выигрышем в лотерее

Обладательница кошки Мартышка была ошеломлена, когда ее любимица принесла домой настоящее сокровище - скретч-карту лотереи. И она оказалась выигрышной - Меган проверила карту и поняла, что выиграла 10 фунтов стерлингов (около 550 гривен).

"Когда она принесла домой скретч-карту, я не могла в это поверить. И даже подумала: а вдруг она с выигрышем?", - говорит женщина.

Меган говорит, что это не первый случай, когда Мартышка приносит домой интересные вещи. Раньше она приносила хозяйке меню из кафе, пакетик кофе и курицу из KFC.

"Меня это действительно интригует. Я не знаю, откуда она берет эти вещи. Но всякий раз, когда она возвращается, я уже готовлюсь и думаю: "Ого, что она принесла теперь?" - признается владелица воришки.

Поиски сокровищ начались полгода назад. Первым предметом кошки стали дюбеля, затем - детский манекен. Еще ранее Мартышка подарила своей хозяйке табак и гигиенические прокладки. Меган, конечно, это не очень понравилось, и она просила кошку не таскать домой мусор.

Недавно она притащила домой фаршированный соленый огурец и Меган нашла это смешным: "Это называется огурец эмоциональной поддержки и это смешно".

Когда кошка принесла выигрышную скретч-карту, женщина растерялась. Она понимала, что сумма немаленькая, но кому она на самом деле принадлежит - неизвестно.

Все находки Мартышки хозяйка хранит в маленьком ящике. А деньги планирует перевести на карту и купить для кошки что-нибудь приятное.