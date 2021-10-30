У Дніпрі водій забув поставити автобус на ручник та потрапив у подвійне ДТП: відео незвичної аварії

У Дніпрі через неуважність водія автобуса виникла потрійна ДТП. Зазначається, аварія сталась через те, що водій забув поставити на ручник транспорт і влетів у припарковані авто.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Так, інцидент стався на Вокзальній площі Дніпра. На відео можна побачити, як водій зупинив автобус та випустив пасажирів. За деякий час він також вийшов з автобуса, однак забув поставити його на ручні гальма. Тому автобус покотився на задньому ходу і за 30 метрів протаранив два припаркованих легкових автомобілів, після чого й зупинив свій некерований рух. На щастя внаслідок аварії ніхто не постраждав.