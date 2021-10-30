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У Дніпрі водій забув поставити автобус на ручник та потрапив у подвійне ДТП: відео незвичної аварії

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Дніпро, Субота 30 жовтня 2021 16:07
У Дніпрі водій забув поставити автобус на ручник та потрапив у подвійне ДТП: відео незвичної аварії Пасажирський автобус в'їхав у припарковані авто у Дніпрі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі через неуважність водія автобуса виникла потрійна ДТП. Зазначається, аварія сталась через те, що водій забув поставити на ручник транспорт і влетів у припарковані авто.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Так, інцидент стався на Вокзальній площі Дніпра.

На відео можна побачити, як водій зупинив автобус та випустив пасажирів. За деякий час він також вийшов з автобуса, однак забув поставити його на ручні гальма.

Тому автобус покотився на задньому ходу і за 30 метрів протаранив два припаркованих легкових автомобілів, після чого й зупинив свій некерований рух.

На щастя внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій мікроавтобуса збив поліцейського, який оформляв ДТП. В результаті правоохоронець був госпіталізований з травмами голови.

Зокрема, аварія сталася, коли патрульні займалися оформленням протоколу про аварію і порушення ПДР, стоячи в першій смузі руху. Тому на дорозі виникла тягучка і водій мікроавтобуса хотів таким чином її об'їхати.

Також ми писали, що у Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості в ДТП вбив людей. Як відомо, автомобіль неповнолітнього на величезній швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною, водій якої загинув.

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