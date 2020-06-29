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У Кирилівці чоловік приніс на пляж гранату: відео інциденту

STYLERЖиття    29.06.2020 - 18:01
У Кирилівці чоловік приніс на пляж гранату: відео інциденту
Пляж (фото: РБК-Україна)

У Кирилівці чоловік налякав відпочиваючих гранатою

У Кирилівці Запорізької області на пляжі помітили чоловіка з гранатою. Відпочивальники відразу ж повідомили про це в поліцію. Правоохоронці провели затримання прямо на пляжі.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як троє поліцейських затримують чоловіка, у якого дійсно була з собою гранату. Про це повідомляє Telegram-канал "Запоріжжя".

Під час затримання чоловік чинив опір і вигукував різні лайки.

У Кирилівці чоловік прийшов на пляж із гранатою (відео: Telegram-канал "Запоріжжя")

Нагадаємо, що на іншому популярному українському курорті Азовського моря в Бердянську, почався серйозний шторм. На пляжі Ліски хвилі практично накривали туристів.

При цьому відпочивальники зняли це на відео, на якому видно, що діти і дорослі насолоджуються такими хвилями. На відео також видно, що по пляжу дме сильний вітер.

Раніше ми писали про те, що в Кирилівці значно збільшилася кількість відпочивальників, оскільки українці поки що не можуть виїхати на відпочинок за кордон. Орендодавці та власники готелів вирішили скористатися цією ситуацією, і підняти ціни.

За двомісний стандартний номер в готелі, який знаходиться недалеко від узбережжя, необхідно в середньому заплатити від 4 500 до 6 500 гривень за 7 ночей. А ось за номер люкс необхідно викласти як мінімум 8 тисяч гривень.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України отдыхКирилловка
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