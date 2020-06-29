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В Кирилловке мужчина принес на пляж гранату: видео инцидента

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 18:01
В Кирилловке мужчина принес на пляж гранату: видео инцидента
Пляж (фото: РБК-Украина)

В Кирилловке мужчина напугал отдыхающих гранатой

В Кирилловке Запорожской области на пляже заметили мужчину с гранатой. Отдыхающие сразу же сообщили об этом в полицию. Правоохранители произвели задержание прямо на пляже.

В сети появилось видео, на котором видно, как трое полицейских задерживают мужчину, у которого действительно была с собой граната. Об этом сообщает Telegram-канал "Запорожье".

Во время задержания мужчина сопротивлялся и выкрикивал разные ругательства.

В Кирилловке мужчина пришел на пляж с гранатой (видео: Telegram-канал "Запорожье")

Напомним, что на другом популярном украинском курорте Азовского моря - в Бердянске, начался серьезный шторм. На пляже Лиски волны практически накрывали туристов.

При этом отдыхающие сняли это на видео, на котором видно, что дети и взрослые наслаждаются такими волнами. На видео также видно, что по пляжу дует сильный ветер.

Ранее мы писали о том, что в Кирилловке значительно увеличилось количество отдыхающих, поскольку украинцы пока что не могут выехать на отдых за границу. Арендодатели и владельцы отелей решили воспользоваться этой ситуацией, и поднять цены.

За двухместный стандартный номер в отеле, который находится недалеко от побережья, необходимо в среднем заплатить от 4 500 до 6 500 гривен за 7 ночей. А вот за номер люкс необходимо уже выложить как минимум 8 тысяч гривен.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины отдыхКирилловка
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