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Окріп в Ocean Plaza: нові моторошні дані про постраждалих (відео)

STYLERЖиття    18.01.2020 - 09:07
Окріп в Ocean Plaza: нові моторошні дані про постраждалих (відео)
Потоп в Ocean Plaza (колаж: РБК-Україна)

Постраждалі в результаті потопу в Ocean Plaza досі лікують опіки

Потоп у ТРЦ Ocean Plaza, який стався 13 січня, призвів до госпіталізації та амбулаторного лікування безлічі відвідувачів і продавців магазинів. Під час аварії на теплотрасі, коли будинок затопило окропом, люди не могли самостійно вибратися і виявлялися в пекельній пастці. Одним із постраждалих, який прокоментував ситуацію, був охоронець ТЦ, який допомагав людям вибратися з будівлі.

Охоронець ТРЦ Микола на руках виніс на вулицю дівчину, яка ледь не загинула в гарячій воді. Вона була співробітницею одного з магазинів. В результаті події дівчина травм не отримала і вже повернулася до роботи.

"Вона, мабуть, не зрозуміла, що це окріп. Вона почала кричати від болю. Я схопив її на руки та поніс", - розповів Микола в коментарі ТСН.

Також він додав, що в середньому рівень окропу дорівнював 10-15 сантиметрам.

"Багато кричали. Ми не могли розібратися, звідки лунали крики. Все було в тумані", - розповів чоловік.

Самовіддана допомога Миколи відвідувачам і співробітникам ТРЦ призвела до тяжких травм – опіків рук і верхніх частин стоп. Зараз він лікується вдома в Маріуполі.

Нові подробиці про постраждалих в результаті потопу в ТРЦ Ocean Plaza

"Київтеплоенерго" пообіцяли відшкодувати збитки всім потерпілим в інциденті. Для цього треба зібрати ряд документів. Зокрема, довідки та виписки з лікарні, чеки з аптек. Крім того, зробити лікарняний і взяти довідку з роботи, яка містить інформацію, скільки було витрачено коштів із зарплати під час лікування.

Нагадаємо, що раніше в одному з найбільших ТРЦ України сталася пожежа.

Потоп в Ocean Plaza: під час евакуації від водіїв вимагали оплатити паркування Кількість потерпілих внаслідок прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza зросла
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