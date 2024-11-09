Бросил пить и занимался тюнингом: 5 неизвестных фактов об актере Иракли Маруашвили

Актер Иракли Маруашвили известен своей яркой внешностью, харизмой и разнообразием ролей. Особенно он прославился после съемок в фильме "Фортеця Хаджибей ". А сейчас он играет нового персонажа в продолжении комедийного сериала "Голова", который с понедельника по четверг в 19:00 показывает Новый канал. Иракли воплотил роль американца Джоша, приезжающего в село Антоновка, чтобы снимать документальный фильм о жизни украинцев во время войны.

Мог стать дипломатом

С детства разбираюсь в политике. Я буквально вырос в Министерстве иностранных дел. Моя мама - дипломат. Так что почти каждый день ходил в министерство. Сейчас она - вице-консул Грузии в Украине. Но я решил не становиться ни политиком, ни дипломатом. Да и актером не мечтал быть. Хотел петь и танцевать в бойз-бэнде типа Backstreet Boys. Но со временем ориентиры изменились, и вот вы видите меня в "Голові" и других украинских кинопродуктах.

Иракли Маруашвили (фото: Новый канал)

Занимался тюнингом автомобилей

13 лет назад вытачивал детали для машин. Делал авто немного экономнее и быстрее. На самом деле очень люблю делать что-то руками. И тогда нашел себя в сфере тюнинга.

Иракли Маруашвили (фото: Новый канал)

Профессионально ездит на мотоцикле

Сесть на байк и уверенно на нем чувствовать себя - это мой личный рекорд.

Иракли Маруашвили (фото: instagram.com/iraklimaruashvili)

Не употребляет алкоголь с 18 лет

Как-то в Одессе была новогодняя вечеринка. Когда увидел свои фото после нее, сказал, что больше никогда не буду пить. Слово держу. Недавно поддержал антинаркотическое международное движение Drugfreeworld. Озвучил рекламный ролик для Грузии.

Иракли Маруашвили (фото: пресс-служба)

Работал со всемирно известными звездами

Каждое лето в Грузии я был частью команды, которая организовывала концерты мировых звезд. Кого-то из них я встречал в аэропорту, кому-то помогал во время подготовительного периода и концертов. Среди них: Maroon 5, Quincy Jones, Macy Gray, Busta Rhymes, Robbie Williams, Taboo из Black Eyed Peas.

Иракли Маруашвили (фото: пресс-служба)