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Бросила ювелирный бизнес и пошла на войну: Леся Никитюк рассказала правдивую историю "украинской Жанны Д'Арк"

Леся Никитюк и Евгения Эмеральд (фото: Новый канал)
Автор: Татьяна Самарук

Леся Никитюк встретилась с "украинской Жанной Д'Арк" - известной военной-снайпершей Евгенией Эмеральд, которая сейчас ждет второго ребенка.

В эфире нового выпуска шоу LeМаршрутка на Новом канале Никитюк рассказала, что Евгения до начала полномасштабной войны занималась ювелирным бизнесом. Но после 24 февраля она вступила в ТРО, а затем - в полк специального назначения "Сафари".

"Оказывается, на фронте профессия "снайпер" среди женщин самая распространенная после медиков. Все потому, что женщины более хладнокровны, спокойны, собраны и выносливы, чем мужчины. А вообще снайпер - профессия для тех, кто не любит спешки. Кто может часами сидеть или лежать", - говорит Леся.

Сама же Эмеральд признается, что по-настоящему наслаждается ритмом жизни, который сейчас имеет.

"У меня есть дедушка, который был охотником. Именно он когда-то дал мне винтовку, и я пошла стрелять. Когда началась война, у меня вообще не было никаких сомнений, чем буду заниматься. Бизнес забросила, и где-то на шестой день вторжения была в строю". Свою винтовку называю Витя", - говорит Евгения.

Евгения Эсмеральд и Леся Никитюк (фото: Новый канал)

Женщина добавляет, что не жалеет о своем решении, потому что чувствует себя на своем месте.

"Каждый день, когда просыпаюсь, говорю: "Спасибо за мою жизнь. Спасибо за то, что сейчас происходит. Меня все устраивает", - рассказывает снайперша.

В рядах ВСУ сейчас служит около 50 тысяч женщин. Снайперы, медики, офицеры, командиры батарей, взводов, военных машин и отделений беспилотной авиации.

"Они смелые, красивые и смертельно опасные. Женщины бок о бок с мужчинами гонят врага с нашей земли. С такими военными враг никогда не захватит нашу страну, а только выхватит", - подытожила Никитюк.

Никитюк и Эсмеральд (фото: Новый канал)

Напомним, что за период полномасштабной войны Евгения вышла замуж прямо на передовой. Ее избранник тоже служит в рядах ВСУ.

В конце октября этого года снайперша сообщила, что беременна. У женщины есть дочь от первого брака, и теперь вот второй раз станет мамой.

Смотрите также фото "украинской берегини" - первой женщины, возглавившей артиллерийское подразделение.

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Леся НикитюкЄвгенія Емеральдснайперы