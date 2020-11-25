Кінотеатрам в Україні прийде кінець: експерти приголомшили заявою

Карантин вихідного дня сильно вплинув на роботу кінотеатрів, і фахівці побоюються повного закриття залів. Як пояснюють деякі власники мереж, вони вже фактично працюють в технічному дефолті, оскільки робота в будні дні зовсім нерентабельна, а борги продовжують накопичуватися. Відвідуваність в будні дні впала в середньому на 50-75%. У вихідні дні заробіток кінотеатрів становив близько 70% від загального виторгу.

Як пояснив у коментарі для Styler культуролог Євген Савісько, кінотеатрам доведеться просто закритися в разі продовження карантину вихідного дня або введення повного локдауну.

"У разі повного локдауну або карантину вихідного дня більш ніж на місяць більшість кінотеатрів буде закрито. А працівники звільнені. Причина проста - приміщення та апаратуру необхідно обслуговувати. Навіть якщо вони будуть законсервовані. Для цього потрібен персонал, якому необхідно платити зарплату. Оскільки багато кінотеатрів орендують приміщення то необхідно ще платити за оренду. І все це з прибутку якого немає", - пояснив експерт.

Він зазначив, що є тимчасовий вихід з даної ситуації – перепрофілювання об'єктів та адаптація під нинішні умови.

"Можливим виходом із ситуації буде часткове перепрофілювання цих приміщень і організація кафе з продажем напоїв і т. д. на винос. А також організація платних сеансів ексклюзивних фільмів у режимі реального часу через їхні сайти (кінотеатрів – ред.) і соціальні мережі", - висловив думку Євген Савісько.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що економісти зробили прогнози про те, як локдаун вплине на зарплати та ціни в Україні.

А також розповідали про те, що у МОЗ назвали головну умову запровадження локдауну в Україні.