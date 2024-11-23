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Конец недели подбросит прекрасные новости только этим знакам Зодиака. Кого выбрали карты Таро

Гороскоп на конец недели сулит сюрприз четырем знакам Зодиака (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже на этих выходных представители четырех знаков Зодиака получат невероятные новости, которые их очень порадуют. Таро-гороскоп до конца недели сулит слезы счастья.

Каким знакам Зодиака невероятно повезет уже на днях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Скорпион

Эти выходные могут надолго вам запомниться. Все дело в том, что звезды решили подарить вам радостные события, благодаря которым вы будете постоянно улыбаться и наслаждаться чудесами. Запомните этот момент и знайте, что "белая полоса" может не заканчиваться еще очень долго, важно лишь не спугнуть свою удачу.

Лев

Не стоит прятаться в чьей-то тени и бояться сложных вызовов. Конец этой недели подбросит вам шанс громко о себе заявить и найти свое место под солнцем. Вас ждут большие успехи и просто невероятные новости. Самое главное - решиться на перемены, которых вы почему-то сильно боитесь. Признайтесь в этом хотя бы себе, а затем начинайте что-то делать для решения проблемы.

Стрелец

Таро-гороскоп на выходные сулит вам долгожданный покой. Вы услышите новости, благодаря которым вздохнете с облегчением и наконец-то отыщите гармонию в своем сердце. Позвольте себе отдохнуть и не тревожиться из-за пустяков. Все куда лучше, чем вы думаете. 

Близнецы

Уже в субботу или воскресенье вы сможете встретиться с человеком, который станет счастьем всей вашей жизни. Если же ваше сердце уже занято, то гороскоп сулит вам невероятные перемены в карьере. Что-то заставит вас оказаться от проложенного пути, а результат авантюры, на которую вы согласитесь, приятно удивит.

 

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака самые преданные друзья.

Помимо этого, недавно стало известно, что нельзя делать с хлебом, чтобы не навлечь беду.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Your Tango.

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