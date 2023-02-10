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Комнатные растения, которые подойдут абсолютно всем: просты в уходе и не навредят здоровью

Какие комнатные растения подходят всем, пальма драцена (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

При озеленении помещения следует учитывать не только красоту вазонов, но и то, подойдут ли они вам по тем или иным критериям. Например, просто ли будет за комнатным растением ухаживать, не будет ли оно вызывать аллергию и т. п?

Какие растения безопасны для аллергиков, рассказали в Telegram "Квіти та рослини".

Драцена

Эта чудо-пальма актуальна для всех, ведь в наших высушенных отоплением квартирах она прекрасно увлажняет воздух.

Алое

Комнатный доктор безопасен для аллергиков и полезен для астматиков. Еще за алоэ очень просто ухаживать, поэтому растение подойдет даже ленивым цветоводам.

Плющ

Это вьющееся растение защищает дом от грибков и бактерий, которые часто вызывают аллергию. Если в доме есть такая проблема, обязательно подвесьте плющ на стену.

Плющ не вызывает аллергию (фото: rastenievod)

Хлорофитум хохлатый

Простой в уходе кустик – настоящий чемпион по поглощению токсинов из воздуха, ведь он принимает на себя 80% вредных веществ.

Пеперомия

Этот милый небольшой цветок способен расти при ярком свете и не требует особого ухода. А еще он – гипоаллергенен.

Пеперомия (фото: rastenievod)

Спатифиллум

Говорят, это растение приносит в дом женское счастье. А еще спатифиллум безопасен для аллергиков, красиво цветет и предпочитает теплые помещения.

Раньше мы писали, когда в феврале нужно сеять овощи и зелень на рассаду.

Узнайте также про распространенные ошибки, которые мы допускаем при покупке комнатных растений.

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