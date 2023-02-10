Комнатные растения, которые подойдут абсолютно всем: просты в уходе и не навредят здоровью

Драцена

Эта чудо-пальма актуальна для всех, ведь в наших высушенных отоплением квартирах она прекрасно увлажняет воздух.

Алое

Комнатный доктор безопасен для аллергиков и полезен для астматиков. Еще за алоэ очень просто ухаживать, поэтому растение подойдет даже ленивым цветоводам.

Плющ

Это вьющееся растение защищает дом от грибков и бактерий, которые часто вызывают аллергию. Если в доме есть такая проблема, обязательно подвесьте плющ на стену.

Плющ не вызывает аллергию (фото: rastenievod)

Хлорофитум хохлатый

Простой в уходе кустик – настоящий чемпион по поглощению токсинов из воздуха, ведь он принимает на себя 80% вредных веществ.

Пеперомия

Этот милый небольшой цветок способен расти при ярком свете и не требует особого ухода. А еще он – гипоаллергенен.

Пеперомия (фото: rastenievod)

Спатифиллум

Говорят, это растение приносит в дом женское счастье. А еще спатифиллум безопасен для аллергиков, красиво цветет и предпочитает теплые помещения.