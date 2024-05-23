Каковы 9 признаков здоровых отношений: проверьте свои

Безопасность

Вам комфортно и спокойно вместе. Можно без страха открываться, доверять, делиться. Нет манипуляций, психологического или физического насилия.

Интерес

Вы действительно интересны друг другу: вам есть о чем поговорить (но и молчать не страшно), вы делитесь друг с другом, внимательно слушайте, даете обратную связь, запоминаете, что важно для каждого.

Уважение

Вы уважаете друг друга как отдельных взрослых людей со своим жизненным опытом и личным пространством. Вы проясняете свои границы, но можете их "расширить" (не навредив себе), для того чтобы быть вместе. В какие-то моменты проявляете гибкость, в другие оставаться при своих.

Диалог

Вы открыто и честно говорите о том, что вам важно, чего вам хочется, а чего нет. Вы готовы к диалогу, в котором излагаются две стороны, сначала слушайте, а затем реагируете.

Признаки здоровых отношений (фото: Freepik)

Взаимная страсть

Вы узнаете друг друга, делитесь интимными желаниями и готовы поддержать предпочтения, не дожидаясь, что оно "будет как-то само по себе".

Поддержка

Вы поддерживаете друг друга в начинаниях, в радостных и трудных моментах жизни. Если нужна помощь, вы говорите в слух, а не ждете, что вторая половинка прочтет ваши мысли. Вы вместе оказываете ту поддержку, которая комфортна и приемлема для партнера.

Общий вектор

Вы знаете, какие у вас отношения, как они называются, сходятся ваши понимания о них – свободны ли они, серьезны или какие-то еще. Исходя из этого, вы строите общие планы, понимаете куда и к чему идете.

Конфликт без роковых последствий

Вы ссоритесь, но оставайтесь вместе: позволяете друг другу остыть, разговариваете, извиняетесь, если были не правы, ищете компромиссы. Конфликт не уничтожает ваши отношения, а толкает вперед.

Время вместе

Вы находите время для отношений: не оказывая услуг, нет, потому что так принято и нужно, атому что хочется. Ходите на свидание, радуете друг друга, укрепляете отношения.