Каким святым обязательно надо молиться Великим постом, чтобы изменить свою жизнь

Великий пост - это особое время духовного очищения, покаяния и внутреннего обновления. Особое место в великопостной молитве занимают обращения к святым, которые своей жизнью показали путь к истинному покаянию и духовному перерождению.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о трех самых важных святых, которые помогут вам изменить себя во время Великого поста.

Преподобная Мария Египетская

Святая Мария Египетская - одна из главных покровительниц тех, кто стремится к искреннему покаянию и духовному перерождению. В молодости она вела греховную жизнь, предаваясь разврату, но удивительное Божественное вмешательство изменило ее судьбу. Когда она попыталась войти в Иерусалимский храм, невидимая сила остановила ее, что заставило Марию задуматься над своими поступками.

Покаявшись перед иконой Богородицы, она отправилась в пустыню, где прожила более 40 лет в строгой молитве и посте. Ее жизнь стала примером того, что даже самый тяжкий грешник может найти путь к Богу, если искренне раскается. В Великий пост молитва к Марии Египетской помогает освободиться от духовного бремени, очистить душу и обрести внутренний покой.

Молитва преподобной Марии Египетской

О великая Христова угодница, преподобная мать наша Мария! На небе пред Престолом Божиим стоя, на земле же духом любви с нами пребывая, имея смелость ко Господу, моли, чтобы спасти рабов Его, к тебе с любовью прибегающих.

Испроси нам у Всемилостивого Владыки и Господа непорочное соблюдение веры, городов и сел наших утверждение, от голода и погибели избавление, скорбящим - утешение, недужным - исцеление, падшим - возвышение, заблудшим - укрепление, в делах благих успех и благословение, сиротам и вдовам - заступничество, а отошедшим из этой жизни - вечное упокоение.

Всем же нам во время Страшного Суда сообщниками стояния одесную быть и блаженный голос Судии Мира услышать: Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сотворения мира и там пребывание получить во веки веков. Аминь.

Преподобные Андрей Критский и Мария Египетская (изображение: Википедия)

Преподобный Ефрем Сирин

Ефрем Сирин известен как великий учитель покаяния, который оставил бесценное духовное наследие для всех христиан. Его молитва "Господи и Владыко жизни моей..." стала основной великопостной молитвой, которая учит смирению, терпению и преодолению греховных страстей.

Святой Ефрем всю свою жизнь боролся с человеческими слабостями и учил других укрощать гордыню, тщеславие и лень. Он призывал христиан не только воздерживаться от пищи, но и очищать свои помыслы, беречь язык от сквернословия и наполнять сердце добром.

Его произведения о посте, молитве и покаянии до сих пор помогают многим людям изменить свою жизнь и обрести настоящую веру. В Великий пост молитва к Ефрему Сирину помогает осознать собственные грехи и научиться жить с открытым сердцем перед Богом.

Молитва святого Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота моего, дух празности, униния, любоначалия, празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешений и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Преподобный Ефрем Сирин (изображение: Википедия)

Пророк Давид

Пророк Давид известен не только как великий царь Израиля, но и как автор псалмов, полных покаяния, надежды и любви к Богу. Один из самых известных - 50-й псалом ("Помилуй меня, Боже..."), который читают во время Великого поста, прося Господа очистить душу и обновить сердце.

Давид, несмотря на свои ошибки и грехи, сумел искренне покаяться и получить прощение, оставив нам пример настоящего смирения перед Богом. Его молитвы наполнены глубоким осознанием человеческой слабости и одновременно безграничной верой в Божье милосердие.

Он учит, что даже после падения человек может подняться, если обратится к Богу с искренним сердцем. В Великий пост молитва псалмами Давида помогает очистить душу от греха, обрести внутреннюю гармонию и укрепиться в вере.

50-й псалом пророка Давида

Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей. И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в словесех Своих и победиши внегда судити.

Себо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся. Омыеши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие: возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отверзи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и духом владычным утверди мя.

Научу беззаконныя путем Твоим и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровий Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел жертвы, дал бых убо; всесожжения не благоволиши. Жертва Богу - дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.

Ублажи Господи, благоволением Твоим Сиона; и да созиждутся стены Иеросалимския. Тогда благоволиши жертву правде, возношение и всесожигаемая. Тогда возложат на олтарь Твой тельца.

Пророк Давид (изображение: Википедия)

Вас может заинтересовать