С каким соусом лучше всего сочетать разные виды макарон: тонкости, которые сделают блюдо непревзойденным

С чем сочетать разные виды макаронных изделий

Форма и технология изготовления различных макаронных изделий влияет на то, как они будут сочетаться с различными ингредиентами в соусах. Дело не только в эстетическом оформлении блюда - в определенных случаях макароны просто не впитают все вкусы и ароматы заправки.

Поэтому некоторые макароны лучше всего использовать с овощами, мясными или рыбными продуктами, а некоторые идеально сочетаются с жидкими соусами.

Спагетти и лингвини

Спагетти - один из самых популярных видов макаронных изделий на многих кухнях. Хотя многие могут смешивать длинную пасту с all'Arrabbiata или al Pomodoro, томатными соусами, это не совсем по-итальянски.

Какие макароны лучше готовить с томатным соусом (фото: Freepik)

Водянистый соус плохо прилипает к скользкой пасте. В результате больше заправки остается на тарелке, чем попадает в рот. Вот почему лингвини или спагетти лучше сочетаются с песто, холодным соусом из сыра и базилика.

Благодаря такой заправке макароны лучше слипаются при скручивании, впитывая больше соуса и, соответственно, приобретая более интересный вкус.

Фетучини, тальятелле и фузилли луни

Считается, что длинные, плоские и толстые макароны идеально подходят для соусов на основе сливок и сыра, таких как паста альфредо или карбонара.

Как готовить тальятелле (фото: Freepik)

Ригатони, пенне, паккери

Такие пасты как болоньезе и alla Norma лучше всего подходят при использовании коротких макарон-трубочек. Эти виды одинаково хорошо сочетаются как с чисто овощным соусом, так и с мясистой, грубой текстурой. В этом типе макарон соус "прячется" внутри отверстия, превращая каждый кусочек в настоящее наслаждение.

Фузилли, кампанелла, фарфалле

Если вы любите лосось или креветки, сочетайте их с волнистыми макаронами, чтобы получить настоящую пасту мечты. Добавьте немного зелени, сливок или масла - и вы получите простое блюдо, богатое омега-3 жирными кислотами.

Паста с фарфалле (фото: Freepik)

В то же время фарфалле довольно универсальны, они прекрасно сочетаются со многими видами продуктов: рыбой, мясом, сыром, овощами и орехами. Кроме этого, эти макаронные изделия подают не только со сливочным и сырным, но и с томатным соусом.