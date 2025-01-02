С каким соусом лучше всего сочетать разные виды макарон: тонкости, которые сделают блюдо непревзойденным

Многообразие видов макарон поражает не только формой, но и составом. Хотя для кого-то эти особенности кажутся пустяковыми, оказывается, не все из макаронных изделий одинаково хорошо сочетаются с одним и тем же соусом.
О том, с чем лучше всего готовить разные виды макарон, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Onet.
Форма и технология изготовления различных макаронных изделий влияет на то, как они будут сочетаться с различными ингредиентами в соусах. Дело не только в эстетическом оформлении блюда - в определенных случаях макароны просто не впитают все вкусы и ароматы заправки.
Поэтому некоторые макароны лучше всего использовать с овощами, мясными или рыбными продуктами, а некоторые идеально сочетаются с жидкими соусами.
Спагетти и лингвини
Спагетти - один из самых популярных видов макаронных изделий на многих кухнях. Хотя многие могут смешивать длинную пасту с all'Arrabbiata или al Pomodoro, томатными соусами, это не совсем по-итальянски.
Какие макароны лучше готовить с томатным соусом (фото: Freepik)
Водянистый соус плохо прилипает к скользкой пасте. В результате больше заправки остается на тарелке, чем попадает в рот. Вот почему лингвини или спагетти лучше сочетаются с песто, холодным соусом из сыра и базилика.
Благодаря такой заправке макароны лучше слипаются при скручивании, впитывая больше соуса и, соответственно, приобретая более интересный вкус.
Фетучини, тальятелле и фузилли луни
Считается, что длинные, плоские и толстые макароны идеально подходят для соусов на основе сливок и сыра, таких как паста альфредо или карбонара.
Как готовить тальятелле (фото: Freepik)
Ригатони, пенне, паккери
Такие пасты как болоньезе и alla Norma лучше всего подходят при использовании коротких макарон-трубочек. Эти виды одинаково хорошо сочетаются как с чисто овощным соусом, так и с мясистой, грубой текстурой. В этом типе макарон соус "прячется" внутри отверстия, превращая каждый кусочек в настоящее наслаждение.
Фузилли, кампанелла, фарфалле
Если вы любите лосось или креветки, сочетайте их с волнистыми макаронами, чтобы получить настоящую пасту мечты. Добавьте немного зелени, сливок или масла - и вы получите простое блюдо, богатое омега-3 жирными кислотами.
Паста с фарфалле (фото: Freepik)
В то же время фарфалле довольно универсальны, они прекрасно сочетаются со многими видами продуктов: рыбой, мясом, сыром, овощами и орехами. Кроме этого, эти макаронные изделия подают не только со сливочным и сырным, но и с томатным соусом.
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