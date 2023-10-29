Кем работают и сколько зарабатывают заключенные в Украине: реальные фото из колоний и СИЗО

Обязаны ли осужденные работать

Согласно действующему Уголовно-исполнительному кодексу, в Украине для осужденных лиц существует два типа работы:

та, на которую лицо имеет право и за которую будет получать зарплату

та, которую осужденный обязан делать по требованию администрации колонии бесплатно

В первом случае человек может работать в местах и на работах, которые определяет администрация колонии (на предприятиях или в мастерских колонии, на работах по хозяйственному обслуживанию колонии и т.п.). При этом должен быть учтен пол человека, его возраст, трудоспособность, состояние здоровья и специальность.

Важно, что лицо имеет право выбирать, кем работать (на предприятии или в мастерских колонии). То есть, заключенных не должны заставлять работать на тех работах, на которых они не хотят.

В то же время, обязательным такой тип труда может быть при условии, что осужденные имеют задолженность по исполнительным документам. Тогда они обязаны работать в местах и на работах, которые определяются администрацией колонии (до погашения такой задолженности).

Во втором случае осужденные обязаны работать по требованию администрации колонии безвозмездно (речь идет о благоустройстве колонии или прилегающих к ней территорий, улучшении жилищно-бытовых условий осужденных или вспомогательных работ по обеспечению колоний продовольствием).

К таким работам заключенных могут привлекать в нерабочее время (не более двух часов в день) и, как правило, поочередно с другими осужденными.

Продолжительность рабочего дня

В целом осужденные в Украине не могут работать больше:

40 часов в неделю

для осужденных в возрасте 16-18 лет - 36 часов в неделю

для осужденных в возрасте 15-16 лет - 24 часов в неделю

При этом продолжительность рабочего дня, согласно законодательству, устанавливается с 7 до 17 часов или с 6 до 16 часов (реально время начала и окончания работы (смены) определяет администрация колонии).

Для работы в ночное время (с 10 часов вечера до 6 часов утра) установленная продолжительность работы (смены) сокращается на один час. В то же время сравниваться с дневной ночная смена может на производстве с непрерывным технологическим процессом или на сменных работах (при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем).

Если же осужденные заняты на работах с вредными условиями труда - рабочее время не должно превышать 36 часов в неделю.

Выходные дни

Согласно законодательству, осужденные не должны работать в выходные, праздничные и нерабочие дни:

25 декабря и 7 января - Рождество Христово

1 января - Новый год

8 марта - Международный женский день

1 мая - День труда

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

28 июня - День Конституции Украины

24 августа - День независимости Украины

14 октября - День защитника Украины

один день (воскресенье) - Пасха (Пасха)

один день (воскресенье) - Троица

Привлечь осужденных к работе в эти дни возможно по письменному приказу начальника колонии (работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха, или в денежной форме - в двойном размере).

Кроме того, в преддверии праздничных и нерабочих дней продолжительность работы должна быть сокращена на один час (кроме осужденных несовершеннолетних и осужденных, занятых на работах с вредными условиями труда, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени).

В преддверии выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пять часов.

Размер зарплаты

По закону зарплата заключенных не должна быть меньше законодательно установленного минимального размера (при условии выполнения осужденным нормы выработки - дневной, недельной, месячной - или соблюдения установленной продолжительности рабочего времени).

При этом из заработной платы (а также пенсии) осужденного отчисляются:

налог с доходов физических лиц

алименты

расходы на содержание (кроме стоимости питания, обуви, одежды, белья, спецпитания и спецодежды)

стоимость коммунально-бытовых, бытовых и других услуг

выплаты по исполнительным листам в пользу граждан

выплаты по исполнительным листам в пользу юридических лиц

возмещение материального ущерба, причиненного государству во время отбывания наказания (если такой ущерб был причинен)

Деньги на руки осужденным не выдаются, а засчитываются на их лицевой счет (после проведения всех отчислений).

В исправительных колониях на лицевой счет осужденных, привлекаемых к общественно полезному оплачиваемому труду, засчитывается (независимо от всех отчислений) не менее 50% начисленного им месячного заработка.

Осужденным, имеющим задолженность по исполнительным документам (независимо от всех отчислений), следует выплачивать не менее 25% общей суммы заработка.

Реальная ситуация на местах

Реальность, по информации Офиса генерального прокурора, несколько отличается от прописанной в законодательных актах.

После проверки состояния соблюдения законодательства по обеспечению прав заключенных было обнаружено, что администрациями учреждений исполнения наказаний систематически допускаются нарушения трудового законодательства. Речь идет, прежде всего:

о полноте оплаты и учете рабочего времени (в т.ч. в выходные и праздничные дни)

об оплате труда осужденных

об обеспечении должного трудоустройства

о необходимых отчислениях из заработной платы и т.п.

В отчете ОГП отмечается, что низкий уровень оплаты труда во многих случаях скрывается под видом заключения с осужденными дискриминационных соглашений гражданско-правового характера.

Например, в Николаевской области осужденному в январе 2023 года по соглашению было начислено только 150 грн заработной платы.

Отмечается, что в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Ровенской, Харьковской областях и других регионах государства средняя заработная плата осужденных - в 2-3 раза ниже законодательно установленного минимального уровня.

Кроме того, чиновники выявили многочисленные нарушения по вопросам охраны труда, что может привести к тяжелым последствиям и гибели людей. Уточняется, что такие нарушения были установлены в большинстве учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы.

Где и кем работают заключенные

Коломыйская исправительная колония №41 представляет собой мультирежимное пенитенциарное учреждение для содержания мужчин. Практически в учреждении отбывают наказания осужденные всех режимов.

Приговоренные к пожизненному лишению свободы работают здесь в цехе на производстве бумажных пакетов.

Вид цеха снаружи (фото: khpg.org)

Внутри - голые стены (фото: khpg.org)

Так выглядит готовая продукция (фото: khpg.org)

В цехе деревообработки производятся разнообразные изделия из древесины на заказ.

Так помещение выглядит изнутри (фото: khpg.org)

Заключенные в этой исправительной колонии производят также шлакоблоки.

Цех производства шлакоблоков (фото: khpg.org)

Так выглядит рабочий процесс (фото: khpg.org)

Цех №3 - металлоизделий. Здесь осужденные работают без спецодежды и с нарушением техники безопасности.

Похоже на готовую продукцию (фото: khpg.org)

Работа - тяжелая и опасная (фото: khpg.org)

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 функционирует как следственный изолятор (СИЗО) для содержания следственно-арестованных, в отношении которых в рамках уголовных производств избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Здесь есть хозяйственный блок для обслуживания учреждения, медицинская часть, транзитные камеры для временного содержания лиц (ожидающих этапирования в другие учреждения), а также сектор максимального уровня безопасности для содержания осужденных пожизненно.

В специальных "рабочих" камерах осужденные работают над изготовлением разнообразных заказов.

В камерах, в отличие от цехов, хотя бы есть батареи (фото: khpg.org)

Городищенская исправительная колония №96 является пенитенциарным учреждением максимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Здесь работает также участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы.

У учреждения нет развитого производства и государственных заказов. В ремонтно-механическом участке №2 производятся разнообразные изделия из металла на заказ.

Рабочее место заключенных (фото: khpg.org)

У осужденных отсутствует спецодежда и средства безопасности (фото: khpg.org)

В столярном цехе производятся изделия из древесины (фото: khpg.org)

Автомобили ремонтируют под открытым небом (фото: khpg.org)

В большом цехе №1 практически нет производства (фото: khpg.org)

Швейный цех (фото: khpg.org)

Так называемое производство "Амелия" (фото: khpg.org)