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Ким Кардашьян поражает идеальной фигурой в откровенном черном платье (фото)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян любит удивлять публику своими откровенными и роскошными нарядами.

О том, каким платьем модельер поразила фолловеров на этот раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Ким Кардашьян поражает фигурой в черном платье

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян появилась на публике в черном длинном платье с открытой спиной, которое подчеркивает ее замечательную фигуру и особенно демонстрирует тонкую талию звезды.

Само платье вязаное и если посмотреть на фото, которые выложила Ким в stories, можно увидеть, что оно еще и полупрозрачное, однако ничего лишнего не показывает.

В данном платье открыта не только спина Кардашьян, но и виднеется ее бюст. Но внимание от тела женщины принимает подвеска с огромным кулоном. Он будто дополняет образ модельерши и делает его ярче.

Скриншоты

Также свой откровенный образ Кардашьян дополнила большим кольцом и сдержанным макияжем. Губы звезда накрасила чудесной помадой коричневого оттенка, а вот макияж глаз получился более акцентным.

Стоит сказать, что черный цвет невероятно подходит Кардашьян, ведь ее черты лица также темные, карие глаза, выразительные скулы и длинные ресницы. Все это Ким грамотно подчеркивает макияжем и одежду лишь дополняет ее красоту. Также это откровенное черное платье красиво смотрится на загорелой коже женщины.

Это далеко не первое появление Ким в откровенном образе, но с каждым новым луком она подтверждает, что обладает непревзойденным вкусом и прекрасными формами, которые сохранила в свои 43 года и продолжает совершенствовать себя и свою внешность.

Ким Кардашьян в откровенном платье (фото: instagram.com/kimkardashian)

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Ким Кардашьян